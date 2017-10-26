Автомобильная колонна МЧС России доставила гуманитарную помощь в Донбасс

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Москва, 26 октября. Автомобильная колонна МЧС России доставила в Донецк и Луганск очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По данным ведомства, автомобили МЧС доставили в Донецк и Луганск более 400 тонн гуманитарной помощи, в составе которой детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, а также художественная литература.

В настоящее время осуществляется разгрузка автомобилей МЧС на специальных пунктах приема в Донецкой и Луганской народных республиках. Позднее гуманитарная помощь будет распределена по социально значимым объектам, а также среди населения.