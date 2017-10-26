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Автомобильная колонна МЧС России доставила гуманитарную помощь в Донбасс
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    Автомобильная колонна МЧС России доставила гуманитарную помощь в Донбасс

    13:33  26 Октября 2017
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    Автомобильная колонна МЧС России доставила гуманитарную помощь в Донбасс

    Москва, 26 октября. Автомобильная колонна МЧС России доставила в Донецк и Луганск очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

    По данным ведомства, автомобили МЧС доставили в Донецк и Луганск более 400 тонн гуманитарной помощи, в составе которой детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, а также художественная литература.

    В настоящее время осуществляется разгрузка автомобилей МЧС на специальных пунктах приема в Донецкой и Луганской народных республиках. Позднее гуманитарная помощь будет распределена по социально значимым объектам, а также среди населения.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс #лнр #донецк #луганск #мчс рф #гуманитраная помощь
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