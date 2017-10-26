Посольству США вручили ноту из-за провокаций с архивами генкосульства РФ в Сан-Франциско

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Москва, 26 октября. Россия вручила посольству США ноту протеста из-за действий Вашингтона в отношении архива генконсульства России в Сан-Франциско, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Насколько нам известно, после вторжения американских властей в помещение генконсульства некоторые архивы генконсульства были без согласия российской стороны подвергнуты досмотру, — констатировала представитель внешнеполитического ведомства России. — Они были перепакованы, вывезены с привлечением услуг частной транспортной компании».

Захарова констатировала, что Россия направила посольству США ноту протеста из-за этих провокаций, связанных с действиями, которые нарушают Консульскую конвенцию между СССР и США, одобренную в 1964 году.

Ранее Захарова рассказала о букете, присланном в МИД РФ, от незнакомца из Германии, передает Ura.Ru.