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Посольству США вручили ноту из-за провокаций с архивами генкосульства РФ в Сан-Франциско
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    Посольству США вручили ноту из-за провокаций с архивами генкосульства РФ в Сан-Франциско

    13:45  26 Октября 2017
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    Посольству США вручили ноту из-за провокаций с архивами генкосульства РФ в Сан-Франциско

    Москва, 26 октября. Россия вручила посольству США ноту протеста из-за действий Вашингтона в отношении архива генконсульства России в Сан-Франциско, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    «Насколько нам известно, после вторжения американских властей в помещение генконсульства некоторые архивы генконсульства были без согласия российской стороны подвергнуты досмотру, — констатировала представитель внешнеполитического ведомства России. — Они были перепакованы, вывезены с привлечением услуг частной транспортной компании».

    Посольству США вручили ноту из-за провокаций с архивами генкосульства РФ в Сан-Франциско

    Захарова констатировала, что Россия направила посольству США ноту протеста из-за этих провокаций, связанных с действиями, которые нарушают Консульскую конвенцию между СССР и США, одобренную в 1964 году.

    Ранее Захарова рассказала о букете, присланном в МИД РФ, от незнакомца из Германии, передает Ura.Ru.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сша #мид рф #посольство #сан-франциско #нота протеста #архив
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