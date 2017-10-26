Опасный бред: идею обстрела Крыма украинскими ракетами оценил военный эксперт

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Соратник экс-главы экстремисткой организации «Правый сектор» (запрещена в РФ — прим.) Дмитрия Яроша заявил, что Донецк и Луганск никуда от Украины не денутся, а Крым можно легко вернуть, например, при помощи ракетных обстрелов, не считаясь с жертвами среди мирного населения. Хотя эти заявления скорее из области психиатрии, но Европа, наверняка, уже с ужасом смотрит на такого союзника, коим предстает Украина из-за подобных речей, звучащих из уст не последних людей в этом государстве, считает военный эксперт Андрей Кошкин.

Планы по «возврату» Донецка и Луганска, а также Крыма (который, напомним, с 18 марта 2014 года является неотъемлемой частью Российской Федерации) озвучил в интервью украинскому изданию «Апостоф» участник АТО Владислав Литвин — командир батальона Украинской добровольческой армии (боевого крыла «Правого сектора»1, ранее возглавляемого депутатом Верховной рады Дмитрием Ярошем).

«Я прекрасно понимаю, что Донецк и Луганск все равно будут в составе Украины. Никуда они от нас не денутся, — заявил командир УДА. — Думаю, логичным моментом после зачистки Донецкой и Луганской областей, после доведения их до ума, так сказать, я хотел бы, чтобы мы Крым вернули просто с проходняка».

«Вы говорите, Донецк и Луганск стопроцентно вернутся. С Крымом так не получится, будет сложнее?» — уточнил корреспондент.

«Да ничего не сложнее. <…> Там, наоборот, можно еще эффективнее все сделать [чем при военном «возврате» Донбасса]. По Крыму нет смысла напрямую применять пехотные подразделения. Мы это можем со своей территории спокойно делать. Если мы действительно захотим уничтожить какую-то военную базу, то для этого украинского ракетного вооружения, новых технологий или производства каких-то новых вещей теоретически должно хватить».

Впрочем, командир украинских добровольцев готов и к наземной операции по «возврату» Крыма, который, напомним, Украина продолжает считать «своей» территорией.

«Если будет стоять задача какой-то наземной операции, то там придется пободаться. <…> Ну и что? Какая разница? Все равно Крым возвращать придется — хотим мы того, или не хотим», — утверждает Литвин, не скрывая, что возможные потери среди мирного населения его не слишком волнуют.

Эти заявления Федеральному агентству новостей прокомментировал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета (РЭУ) Андрей Кошкин.

«Для начала следует дать оценку адекватности «специалистов», которые все это говорят, — отметил эксперт. — Вызывает недоумение, что такие заявления делают люди, которые себя позиционируют, как некое «боевое ядро», которое как-то влияет на ситуацию на Украине».

То, что Литвин говорит о военном решения конфликта в Донбассе, является совершенно бесчеловечным, отметил политолог.

«Эти бесчеловечные заявления связаны с тем, что на Украине есть силы, которые, похоже, вообще не рассматривают население Донбасса как своих сограждан, — отметил Андрей Кошкин. — Получается, что людей, которые имеют точку зрения, отличную от той, которую транслирует официальный Киев, можно уничтожать только за это. Это полнейший бред для XXI века — но на Украине есть носители таких бредовых идей, в том числе представители «Правого сектора», которые позиционируют себя как реальная движущая сила развития страны. В связи с этим обсуждать их предложения даже не совсем этично с позиций здравого смысла. Конечно, призывы уничтожать свой народ в Донбассе, разговоры «а давайте бросим туда атомную бомбу», как когда-то говорила Юлия Тимошенко, — именно весь этот ужасающий неадекват привел Украину к разрухе и непонятно куда идущему политическому развитию».

Ну, а что касается угроз соратника Яроша относительно российского Крыма, то тут все просто — это «опасный бред», но к реальности он не имеет никакого отношения, отметил эксперт.

«Если они говорят об «обстреле» Крыма, то это ведь территория России, и ни у кого не должно быть сомнений, что мы не допустим даже попытки проникновения на нашу территорию. А уж любые «обстрелы» будут предотвращены или мгновенно пресечены самыми жесткими мерами. И путь радикалы не тиражируют такого рода дикие заявления в публичном пространстве. Такого рода опасный бред полностью деморализует и Украину, и украинцев. Да и Европа сегодня, похоже, просто ошалевает от того, с кем она связалась, и кого хочет ввести в семью цивилизованных государств», — резюмировал Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.