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Опрос показал, сколько россиян готовы проголосовать за женщину-президента
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    Опрос показал, сколько россиян готовы проголосовать за женщину-президента

    13:23  26 Октября 2017
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    Опрос показал, сколько россиян готовы проголосовать за женщину-президента

    Москва, 26 октября. Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что только 5% россиян готовы видеть женщину в роли президента страны.

    Выяснилось, что 54% опрошенных не придают полу кандидата особого значения, а 38% человек проголосовали бы только за мужчину.

    Отвечая на вопрос, почему они не стали бы голосовать за кандидата женского пола, 16% респондентов заявили, что «не женское это дело». Еще 12% убеждены, что женщины слабее мужчин, им лучше заниматься семьей и детьми. По мнению 11% человек, женщина обладает «иным складом ума». Около 9% опрошенных считают, что женщины более эмоциональны и субъективны, а 8% россиян и вовсе не доверяют дамам.

    Опрос показал, сколько россиян готовы проголосовать за женщину-президента

    Однако 24% респондентов готовы поддержать кандидата-женщину для разнообразия, 16% считают, что женский пол более спокоен и миролюбив, 14% голосовавших отметили, что дамы практичнее и рассудительнее мужчин, а 3% человек уверены, что женщины более справедливы.

    Кроме того, 32% опрошенных считают, что женщин-политиков в нашей стране должно быть больше. Еще 38% человек считают, что число женщин в российской политике меняться не должно.

    Опрос показал, сколько россиян готовы проголосовать за женщину-президента

    Автор: Дима Оленин
    #президент #женщина #выборы-2018
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