Сирия не может закупить медоборудование из-за западных санкций - Захарова

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Москва, 26 октября. В настоящее время многие граждане Сирии не могут получить полноценную медицинскую помощь из-за введенных Западом санкций против Дамаска. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, западные санкции лишили страну возможности закупать медицинское оборудование.

В настоящее время, отметила Захарова, необходимо как можно быстрее направить гуманитарные конвои в ряд районов страны, например, в Восточную Гуту.

«Требуется не только продовольствие и медикаменты, нужно медицинское оборудование и расходные материалы, — подчеркнула Захарова. — Но как раз этого ни сами сирийцы, ни ООН закупить не могут».

Захарова отметила, что о результатах воздействия санкций, наложенных на Дамаск, знают далеко не все.

«Они [сирийцы] не могут этого сделать из-за жестких европейских и американских санкций, — заявила Захарова в ходе брифинга в МИД РФ, — которые блокируют транзакции на закупку технических средств».

Представитель МИД РФ призвала ООН и другие стороны обеспечить гуманитарную помощь для всех нуждающихся в ней районов Сирии, как это делает Россия.