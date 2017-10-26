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Сирия не может закупить медоборудование из-за западных санкций - Захарова
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    Сирия не может закупить медоборудование из-за западных санкций - Захарова

    13:27  26 Октября 2017
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    Сирия не может закупить медоборудование из-за западных санкций - Захарова

    Москва, 26 октября. В настоящее время многие граждане Сирии не могут получить полноценную медицинскую помощь из-за введенных Западом санкций против Дамаска. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, западные санкции лишили страну возможности закупать медицинское оборудование.

    В настоящее время, отметила Захарова, необходимо как можно быстрее направить гуманитарные конвои в ряд районов страны, например, в Восточную Гуту.

    Сирия не может закупить медоборудование из-за западных санкций - Захарова

    «Требуется не только продовольствие и медикаменты, нужно медицинское оборудование и расходные материалы, — подчеркнула Захарова. — Но как раз этого ни сами сирийцы, ни ООН закупить не могут».

    Захарова отметила, что о результатах воздействия санкций, наложенных на Дамаск, знают далеко не все.

    «Они [сирийцы] не могут этого сделать из-за жестких европейских и американских санкций, — заявила Захарова в ходе брифинга в МИД РФ, — которые блокируют транзакции на закупку технических средств».

    Представитель МИД РФ призвала ООН и другие стороны обеспечить гуманитарную помощь для всех нуждающихся в ней районов Сирии, как это делает Россия.

    Сирия не может закупить медоборудование из-за западных санкций - Захарова

    Автор: Валентин Меликов
    #захарова
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