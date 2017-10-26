В Избранное

Москва, 26 октября. Гуманитарная проблематика в Сирии используется для давления на власти страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Со своей стороны настойчиво призываем ООН наращивать гуманитарную помощь всем районам Сирии, — сказала Захарова. — Требуется не только продовольствие и медикаменты, но и медицинское оборудование и расходники».

Она подчеркнула, что ООН и другие стороны не могут этого сделать из-за санкций Запада.