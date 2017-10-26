«Локомотив» не будет продлевать контракт с Тарасовым

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Москва, 26 октября. Московский «Локомотив» не будет продлевать соглашение с полузащитником Дмитрием Тарасовым, истекающее по окончании сезона. По информации Федерального агентства новостей, данное решение обусловлено тем, что клуб продолжает работать над оптимизацией зарплатной ведомости.

Отмечается также, что, если сам футболист будет готов пойти на существенное сокращение зарплаты, то ситуация с продлением контракта может измениться.

В текущем сезоне Тарасов провел за «Локомотив» 17 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал результативную передачу.