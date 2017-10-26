Врагов выше крыши: Мосийчук мог стать случайной жертвой покушения на другого человека

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В прямом эфире Первого канала украинская журналистка Янина Соколовская обвинила в подрыве автомобиля Игоря Мосийчука «людей, спонсирующих Саакашвили» и предположила, что депутат мог стать случайной жертвой в покушении на политолога Виталия Балу.

В телепрограмме «Время покажет» обсуждалось, пожалуй, одно из самых резонансных событий последних нескольких дней — подрыв машины украинского депутата Игоря Мосийчука. Приглашенные российские и украинские эксперты выдвигали разные версии того, кто мог стоять за попыткой убийства депутата. Так, к примеру, киевская журналистка Янина Соколовская предположила, что настоящей целью теракта мог быть даже не сам Мосийчук, а находившийся с ним в одной машине политолог Виталий Бала.

«Для меня эта история не абстрактно-политическая, а глубоко личная. Виталий Бала — мой давний друг, сам же Мосийчук давно с нами сотрудничает по самым разным вопросам, и мы также с ним хорошо знакомы. Когда говорят «покушение на Мосийчука», я задаюсь вопросом: а почему мы все так сразу отметаем версию, что это было покушение на Виталия Балу? Виталий — крупнейший украинский политтехнолог, работающий с националистическими движениями. Кому и зачем это могло быть выгодно? Силам, которые хотят дестабилизировать Украину», — заявила она.

После этого Соколовская де-факто возложила ответственность за покушение на Мосийчука и Балу на плечи Игоря Коломойского и других украинских олигархов, финансирующих протестные выступления перед Верховной радой. «Это выгодно людям, спонсирующим сейчас Саакашвили, тем, кто хочет, чтобы режим в Киеве сменился на любой другой», — резюмировала она.

Ведущий «Время покажет» Артем Шейнин заинтересовался версией Соколовской, впрочем, он предложил не спешить с выводами. Российский журналист напомнил, что Мосийчук — человек с обширной политической биографией и весьма яркой политической позицией. За свою жизнь такие люди, как он, приобретают многих врагов. Любой из них может быть заказчиком его убийства.

«Такие люди наживают себе врагов выше крыши, и среди них есть те, которые ничего не прощают», — отмечает Шейнин.

Схожих позиций придерживается и Максим Юсин, международный обозреватель издательского дома «КоммерсантЪ». До тех пор, пока все надлежащие следственные работы не будут проведены, обвинять кого-то рано, считает он. Юсин также отметил, что сейчас это на Украине, как кажется, понимают все, кроме официальных властей.