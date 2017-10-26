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Донбасс: боец ДНР погиб под минометным огнем ВСУ
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    Донбасс: боец ДНР погиб под минометным огнем ВСУ

    13:30  26 Октября 2017
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    Донбасс: боец ДНР погиб под минометным огнем ВСУ

    Донецк, 26 октября. В результате обстрелов со стороны украинских военных за минувшие сутки в Донецкой народной республики погиб военнослужащий. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление замкомандующего оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.

    «При защите республики в результате минометного обстрела со стороны противника погиб военнослужащий Вооруженных сил ДНР», — отметил он.

    За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР свыше ста мин и 24 раза нарушили режим прекращения огня.

    Напомним, что районы 11 населенных пунктов ДНР подверглись обстрелам со стороны украинских военных. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #донбасс
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