Донбасс: боец ДНР погиб под минометным огнем ВСУ

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Донецк, 26 октября. В результате обстрелов со стороны украинских военных за минувшие сутки в Донецкой народной республики погиб военнослужащий. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление замкомандующего оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.

«При защите республики в результате минометного обстрела со стороны противника погиб военнослужащий Вооруженных сил ДНР», — отметил он.

За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР свыше ста мин и 24 раза нарушили режим прекращения огня.

Напомним, что районы 11 населенных пунктов ДНР подверглись обстрелам со стороны украинских военных.