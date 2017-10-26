Следствие озвучило три основные версии взрыва в Киеве

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Киев, 26 октября. Украинские правоохранительные органы рассматривают три основные версии взрыва в Киеве, в результате которого пострадал депутат Рады Игорь Мосийчук. Об этом в четверг сообщает первый заместитель прокурора украинской столицы Павел Кононенко.

По его словам, «украинские следователи рассматривают три версии случившегося». Он отметил, что одна из версий — покушение на убийство, которое якобы, по его словам, «было организовано российскими специальными службами».

«Первая версия — это покушение на убийство Мосийчука, которое было организовано спецслужбами России», — передают его слова местные СМИ.

Следствие рассматривает версию, связанную с политической деятельностью Мосийчука, а также версию покушения на депутата Рады «по личным мотивам».

Напомним, согласно последним данным, в результате взрыва в Киеве погибли два человека, четверо получили ранения.