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Российский истребитель спутников остановит американскую милитаризацию космоса — эксперт
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    Российский истребитель спутников остановит американскую милитаризацию космоса — эксперт

    13:34  26 Октября 2017
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    Боевые спутники выходят на орбиту

    Космические войска Российской Федерации провели успешные испытания маневрирующего спутника, способного осматривать орбитальные аппараты и при необходимости сбивать их. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление представителей Минобороны РФ.

    Новый российский аппарат должен остановить милитаризацию космоса, устроенную США, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    Во время проверки работоспособности новый космический аппарат должен был отстыковаться от околоземной платформы «Космос-2519», несколько раз изменить орбиту, вернуться к платформе и провести ее детальный осмотр, с чем устройство прекрасно справилось.

    «Тема истребителя спутников в России разрабатывалась достаточно давно. В свое время у нас была ракета «Циклон», выводящая на орбиту спутники-убийцы, которые в свою очередь могли выявлять и уничтожать опасные космические аппараты или спутники-разведчики. В 90-е годы эта программа была свернута и забыта, а ракета снята с боевого дежурства. Но в связи с тем, что сейчас американцы собираются милитаризировать космос, мы не стали просто ждать и смотреть», — поясняет ситуацию Леонков.

    Спутник-убийца РФ

    По словам собеседника ФАН, новый спутник-убийца, скорее всего, использует экономичные холловские двигатели третьего поколения, которые позволяют ему проводить сложнейшие маневры на околоземной орбите.

    «Они еще используются на гражданских станциях типа МКС и на спутниках дальней зоны. Принцип действия такой установки заключается в том, что небольшое количество водорода преобразуется в электрическом двигателе в определенного рода импульс, позволяющий корректировать орбиту. И сейчас мы в этой теме достигли совершенства и можем создавать спутники, способные свободно маневрировать. Это говорит о том, что данная технология у нас развита довольно хорошо», — продолжает военный аналитик.

    Алексей Леонков считает, что создание такого рода устройства России просто необходимо в контексте активного развития космических технологий и выявления дополнительных возможностей американской космической программы.

    Россия борется с милитаризацией космоса

    «Если выясняется, что американцы под видом гражданского спутника вывели боевой аппарат, с отделяемой головной частью, которая может нанести непоправимый урон любой территории в рамках концепции «глобального мгновенного удара», то наш спутник может повредить вражескую станцию при помощи специального вооружения. Кстати, космическое вооружение мы испытали еще на своих боевых станциях «Алмаз» и все ее наработки могут быть восстановлены в любой момент.

    На орбите можно применять как стрелковое оружие со специальными патронами, так и ракеты класса «космос — космос». Главное подойти к цели, чтобы можно было гарантированно поразить аппарат противника, после чего наш спутник может быть сведен с орбиты и заново запущен. В общем, российский истребитель спутников остановит милитаризацию космоса Штатами», — заключил эксперт.

    Напомним, в конце июня с космодрома Плесецк Российская Федерация запустила новый спутник Минобороноы «Космос-2519», который может быть использован, в том числе для дистанционного зондирования поверхности Земли, а также съемки и других космических объектов. Тогда российские военные пояснили, что выведенный на орбиту аппарат — это космическая платформа, на которой можно размещать различные виды «полезной нагрузки».

    Автор: Сергей Чемеков
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