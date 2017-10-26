«Мосийчук многим перешел дорогу»: эксперт высказал неожиданную версию покушения на депутата

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Раненный во время взрыва мопеда депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук заявил, что сейчас рядом с его палатой в больнице дежурит охрана. Также его соратники оцепили больницу, чтобы исключить всевозможного рода эксцессы.

Напомним, в результате инцидента погибли два человека: охранник нардепа и случайный прохожий. Ранения получили пять человек, включая украинского политолога Виталия Бала. СБУ уже классифицировала происшествие как теракт. Сам же Мосийчук заявил о причастности к «покушению» на него российской стороны.

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что Мосийчук причастен к созданию пресловутого батальона «Азов» и последующему формированию гражданского корпуса «Азов».

«Первая структура была замечена в участии, если так можно выразиться, в финансово-имущественных спорах, то есть, грубо говоря, в рэкете, мародерстве, рейдерстве. А вторая выполняла политические заказы, включая нападения на участников украинского крестного хода, блокирование различных протестных акций граждан в центре столицы и так далее. Если опустить традиционную украинскую риторику и пропаганду, то нужно искать финансовый или политический повод, который мог появиться в результате ущемления интересов тех или иных граждан и политиков Украины. Также я не исключаю, что инцидент вообще не является покушением», — рассуждает Асафов.

Эксперт напомнил, что Украина наводнена оружием из зоны АТО, а в новостных сводках регулярно всплывают сообщения о применении гранат так называемыми ветеранами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, о стрельбе и об обнаружении самодельных взрывпакетов.

«Я не исключаю, что взрыв этот произошел случайно, и этот «сюрприз», по некоторым оценкам, от 200 до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, вообще никому не предназначался. Вероятность подобного сценария тоже высока», — продолжает Александр Асафов.

Несмотря на это, аналитик напомнил, что на политической арене у радикалов достаточно оппонентов, однако представители оппозиции в данном случае вовсе не являются именно политическими оппонентами.

«Все украинские депутаты, за редким исключением, поют одну и ту же песню. Это проукраинская и антироссийская песня, она максимально радикальная. Мосийчук был одним из тех, кто писал законопроект о лишении гражданства жителей Донбасса и введении для них статуса «неграждан», то есть, о «расчеловечивании. Он хотел называть их подданными, видимо, подданными киевской короны», — говорит Асафов.

По словам эксперта, любое покушение или убийство, будь то ликвидация радикального нацистского боевика Сашко Билого или убийство депутата Вороненкова, несмотря на очевидные финансовые следы, будет приписано России.

«Я думаю, ни заказчиков, ни посредников в деле Мосийчука не найдут. Но традиционно в этом будут обвинять Россию и будут взывать к финансовой, оружейной или дипломатической помощи мирового сообщества», — резюмирует эксперт.

Отвечая на вопрос, кто мог являться интересантом устранения Мосийчука, Асафов отметил, что круг подозреваемых может быть невероятно широк.

«Как говорят в России: «Следствие покажет». Но в данном случае мы говорим не о России, поэтому следствие не разберется и не покажет. Сейчас сложно даже указать на круг людей, которые могли бы быть причастны к произошедшему, если мы допускаем версию, что это действительно покушение», — говорит Асафов.

По его словам, учитывая свободное распространение оружия на Украине, причастным к покушению может быть кто угодно. Это может быть недовольный бизнесмен, у которого отняли бизнес, может быть человек, которого тем или иным способом задели боевики «Азова» или гражданского корпуса «Азов», либо непосредственно сам Мосийчук.