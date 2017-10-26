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В Совфеде ответили на заявление о причастности России к взрыву в Киеве
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    В Совфеде ответили на заявление о причастности России к взрыву в Киеве

    13:09  26 Октября 2017
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    В Совфеде ответили на заявление о причастности России к взрыву в Киеве

    Москва, 26 октября. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал утверждения о возможной причастности российских спецслужб ко вчерашнему взрыву в Киеве, в результате которого пострадал нардеп Игорь Мосийчук. По его словам, соответствующие заявления — бред и провокация.

    «Утверждения о российском следе во взрыве в Киеве, которые раздаются в том или ином виде с украинской стороны, — бред и провокация», — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

    Как отметил Клинцевич, в России меньше чем кто-либо заинтересованы в дестабилизации общественно-политической ситуации на Украине, осознавая, что «это может привести к новому витку войны в Донбассе». 

    В Совфеде ответили на заявление о причастности России к взрыву в Киеве

    Ранее украинские следователи назвали три основные версии взрыва в Киеве. Среди них — покушение на Мосийчука, якобы организованное российскими спецслужбами. Сам же пострадавший нардеп выразил мнение, что взрыв — покушение, заказчики которого, по его словам, «сидят в Москве», а исполнители — в Киеве.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #мосийчук #клинцевич
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