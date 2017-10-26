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Москва, 26 октября. Несколько человек погибли в результате обстрелов террористами «Джебхат ан-Нусры» (организация запрещена в РФ) кварталов Дамаска в минувшие выходные. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В «Джебхат ан-Нусра»1 обстреляла кварталы Дамаска. Имеются жертвы», — сообщила Захарова на брифинге.

1 Организация запрещена на территории РФ.