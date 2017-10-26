Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Система бесплатных пересадок между трамваями и троллейбусами появится в Перми
Новости Сирии
Боевики «Джебхат ан-Нусры» обстреляли Дамаск, есть жертвы — Захарова
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Боевики «Джебхат ан-Нусры» обстреляли Дамаск, есть жертвы — Захарова

    12:51  26 Октября 2017  /обновлено: 13:42  26 Октября 2017
    109

    Боевики «Джебхат ан-Нусры» обстреляли Дамаск, есть жертвы — Захарова

    Москва, 26 октября. Несколько человек погибли в результате обстрелов террористами «Джебхат ан-Нусры» (организация запрещена в РФ) кварталов Дамаска в минувшие выходные. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «В «Джебхат ан-Нусра»1 обстреляла кварталы Дамаска. Имеются жертвы», — сообщила Захарова на брифинге.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Герман Парло
    #сирия #обстрел #дамаск #захарова #джебхат ан-нусра
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        13:47   26 Октября 2017
        88
        Мэр Самары ушел в отставку

        Мэр Самары ушел в отставку

        12:10   26 Октября 2017
        101
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        4440
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        246