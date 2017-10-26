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Украина
В Киеве назвали три версии покушения на депутата Мосийчука
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    В Киеве назвали три версии покушения на депутата Мосийчука

    12:48  26 Октября 2017  /обновлено: 13:00  26 Октября 2017
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    В Киеве назвали три версии покушения на депутата Мосийчука

    Киев, 26 октября. Украинские следователи назвали три основные версии взрыва в Киеве. Как и ожидалось, среди них оказалась и «рука Москвы», которую официальный Киев, как правило, находит при расследовании любого резонансного преступления.

    Как сообщил первый заместитель прокурора города Киева Павел Кононенко, по одной из версий, к взрыву, в результате которого получил ранения народный депутат Игорь Мосийчук, а два человека погибли, якобы причастны российские спецслужбы. Также следствие допускает, что накануне произошло покушение на Мосийчука из-за его политической и общественной деятельности, согласно третьей версии, речь идет о покушении по личным мотивам.

    Кононенко отметил, что сам Мосийчук также предполагает, что в произошедшем виноваты спецслужбы РФ.

    Следователи рассматривают также другие версии. Они считают, что взрыв, произошедший накануне, мог быть покушением на других лиц, находившихся в студии телеканала «Эспрессо».

    Автор: Татьяна Барашкова
    #киев #взрыв #мосийчук
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