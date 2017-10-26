России безразличны комментарии Пентагона: в Госдуме оценили продажу оружия Филиппинам

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Соединенные Штаты не беспокоят поставки российского оружия на Филиппины. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе беседы с журналистами. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Я не придаю этому очень большого значения. Я знаю, что некоторое количество грузовиков было доставлено, чтобы помочь стране, которая борется с террористами. Это суверенное решение Филиппин», — заявил Мэттис.

По словам главы Пентагона, у него прошла «открытая и теплая встреча» с президентом Филиппин Родриго Дутерте, во время которой обсуждались военное сотрудничество и борьба с терроризмом.

Накануне Российская Федерация передала Филиппинам партию продукции военного назначения, включая стрелковое оружие, боеприпасы и армейские грузовики. Церемония с участием Дутерте и министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу прошла в порту Манилы на борту большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев».

Напряженные отношения

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал ФАН реакцию Пентагона на покупку Филиппинами российского оружия.

«Мы являемся свидетелями эскалации напряженности между Соединенными Штатами и Филиппинами, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества. И то, что в рамках встречи министра обороны России Сергея Шойгу и президента Филиппин Родриго Дутерте было подписано соглашение о продаже ряда стрелкового оружия, говорит о многом. Конечно же, это говорит о сближении наших стран по каким-то вопросам. Тем более, мы видим, что на Филиппинах террористы совершили недавно нападение на сотрудников полиции. Так что неудивительно, что Дутерте, да и сами Филиппины, идут на сближение с Россией. Мы, конечно же, это приветствуем», — пояснил Юрий Швыткин.

При этом, отметил депутат, необходимо заметить, что Россия не каждой стране продает свое оружие.