Матвиенко сообщила о возможном визите Клинтон в Петербург

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Москва, 26 октября. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон может принять участие во втором Евразийском женском форуме, который намечен на сентябрь 2018 года в Петербурге.

Российский сенатор Валентина Матвиенко на собрании оргкомитета Евразийского женского форума заявила, что в мероприятии в будущем году может принять участие американский политик Хиллари Клинтон.

«Одной из важнейших задач является обеспечение высокого уровня представительства на форуме иностранных участников. Я состою не в регулярной, но все-таки состою в переписке с Хиллари Клинтон», — сказала спикер.

Она добавила, что российская сторона приглашала Клинтон в прошлом году, однако из-за участия в президентских выборах кандидат от Демократической партии не смогла посетить форум. Клинтон пообещала приехать в Петербург в 2018 году.

По словам Матвиенко, она находится в контакте с американским политиком по этому вопросу. Форуму «нужны женщины успеха, которые могут поделиться своим опытом», объяснила сенатор приглашение экс-госсекретаря.