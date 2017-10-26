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Политика
Матвиенко сообщила о возможном визите Клинтон в Петербург
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    Матвиенко сообщила о возможном визите Клинтон в Петербург

    12:55  26 Октября 2017
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    Матвиенко сообщила о возможном визите Клинтон в Петербург

    Москва, 26 октября. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон может принять участие во втором Евразийском женском форуме, который намечен на сентябрь 2018 года в Петербурге.

    Российский сенатор Валентина Матвиенко на собрании оргкомитета Евразийского женского форума заявила, что в мероприятии в будущем году может принять участие американский политик Хиллари Клинтон.

    «Одной из важнейших задач является обеспечение высокого уровня представительства на форуме иностранных участников. Я состою не в регулярной, но все-таки состою в переписке с Хиллари Клинтон», — сказала спикер.

    Она добавила, что российская сторона приглашала Клинтон в прошлом году, однако из-за участия в президентских выборах кандидат от Демократической партии не смогла посетить форум. Клинтон пообещала приехать в Петербург в 2018 году.

    По словам Матвиенко, она находится в контакте с американским политиком по этому вопросу. Форуму «нужны женщины успеха, которые могут поделиться своим опытом», объяснила сенатор приглашение экс-госсекретаря.

    Матвиенко сообщила о возможном визите Клинтон в Петербург

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #клинтон #петербург #матвиенко
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