Песков отреагировал на обвинения Киева в адрес Кадырова после покушения на Мосийчука

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Москва, 26 октября. Попытки Киева обвинить главу Чечни Рамзана Кадырова в причастности к покушению на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука являются очередным проявлением русофобии на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал обвинения Киева в адрес России после попытки покушения на Мосийчука в центре столицы Украины.

«Как всегда абсолютно не обоснованные ни на чем, голословные истерические обвинения из Киева, которые звучат не только в адрес Рамзана Кадырова, но и всех, кто занимает хоть какие-либо должности в Москве, — обратил внимание представитель Кремля. — Безусловно, это очередное проявление захлестнувшей Украину и Киев русофобии».

Ранее украинские следователи называют три основные версии взрыва в Киеве. Сам же Мосийчук предполагает, что в произошедшем виноваты якобы «российские спецслужбы».