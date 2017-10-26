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Политика
Песков отреагировал на обвинения Киева в адрес Кадырова после покушения на Мосийчука
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    Песков отреагировал на обвинения Киева в адрес Кадырова после покушения на Мосийчука

    13:05  26 Октября 2017
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    Песков отреагировал на обвинения Киева в адрес Кадырова после покушения на Мосийчука

    Москва, 26 октября. Попытки Киева обвинить главу Чечни Рамзана Кадырова в причастности к покушению на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука являются очередным проявлением русофобии на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал обвинения Киева в адрес России после попытки покушения на Мосийчука в центре столицы Украины.

    «Как всегда абсолютно не обоснованные ни на чем, голословные истерические обвинения из Киева, которые звучат не только в адрес Рамзана Кадырова, но и всех, кто занимает хоть какие-либо должности в Москве, — обратил внимание представитель Кремля. — Безусловно, это очередное проявление захлестнувшей Украину и Киев русофобии».

    Песков отреагировал на обвинения Киева в адрес Кадырова после покушения на Мосийчука

    Ранее украинские следователи называют три основные версии взрыва в Киеве. Сам же Мосийчук предполагает, что в произошедшем виноваты якобы «российские спецслужбы».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #киев #украина #песков #кремль #мосийчук #кадыров #русофобия
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