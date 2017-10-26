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Украина
Песков прокомментировал информацию о помиловании лидеров «меджлиса»
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    Песков прокомментировал информацию о помиловании лидеров «меджлиса»

    12:39  26 Октября 2017
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    Песков прокомментировал информацию о помиловании лидеров «меджлиса»

    Москва, 26 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о помиловании лидеров запрещенного в России «Меджлиса1 крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

    «Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — заявил Песков.

    Ранее адвокат сообщил, что Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров в среду были освобождены от уголовной ответственности и вылетели в Турцию.

    Верховный суд Крыма приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам по делу о массовых беспорядках у здания крымского парламента в феврале 2014 года, в ходе которых погибли два человека, еще 79 получили травмы.

    Ильми Умерову за нарушение статьи УК РФ «Совершение публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности РФ», назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения. Поводом стало его выступление в эфире украинского телеканала АТР в марте 2016 года.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
    #украина #песков #меджлис крымско-татарского народа
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