Армия Сирии полностью отбила у ИГ насосную станцию Т-2 в провинции Дейр эз-Зор

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Дейр эз-Зор, 26 октября. Правительственные войска Сирии полностью отбили у «Исламского государства1» (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) стратегически важную насосную станцию Т-2 в провинции Дейр эз-Зор.

Накануне сообщалось, что террористов удалось окружить с трех сторон в районе Т-2. Армия Сирии действовала при поддержке ВКС РФ. Также в операции участвовали ливанское движение «Хезболла» и афганское шиитское ополчение «Лива Фатимийюн».

Террористов удалось блокировать южнее насосной станции, играющей важную роль для сирийской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.