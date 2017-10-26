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Новости Сирии
Армия Сирии полностью отбила у ИГ насосную станцию Т-2 в провинции Дейр эз-Зор
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    Армия Сирии полностью отбила у ИГ насосную станцию Т-2 в провинции Дейр эз-Зор

    12:37  26 Октября 2017  /обновлено: 13:21  26 Октября 2017
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    Армия Сирии полностью отбила у ИГ насосную станцию Т-2 в провинции Дейр эз-Зор

    Дейр эз-Зор, 26 октября. Правительственные войска Сирии полностью отбили у «Исламского государства1» (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) стратегически важную насосную станцию Т-2 в провинции Дейр эз-Зор.

    Накануне сообщалось, что террористов удалось окружить с трех сторон в районе Т-2. Армия Сирии действовала при поддержке ВКС РФ. Также в операции участвовали ливанское движение «Хезболла» и афганское шиитское ополчение «Лива Фатимийюн».

    Террористов удалось блокировать южнее насосной станции, играющей важную роль для сирийской армии.

    Армия Сирии полностью отбила у ИГ насосную станцию Т-2 в провинции Дейр эз-Зор

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #вкс рф #игил #дейр эз-зор #т-2
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