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Москва, 26 октября. Организация «Белые каски» является пропагандистской и дискредитирует усилия России в Сирии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Они («Белые каски») пропагандисты. Цель — дискредитировать усилия России. Ставится задача и сбалансировать мнение международного сообщества, которое шокировано разрушением Ракки», — сказала Захарова.

По словам представителя МИД РФ, сирийский город Ракка в результате ударов международной коалиции во главе с США оказался почти полностью стерт с лица земли.