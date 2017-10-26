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Новости Сирии
«Белые каски» дискредитируют усилия России в Сирии — МИД РФ
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    «Белые каски» дискредитируют усилия России в Сирии — МИД РФ

    12:47  26 Октября 2017  /обновлено: 13:42  26 Октября 2017
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    «Белые каски» дискредитируют усилия России в Сирии — МИД РФ

    Москва, 26 октября. Организация «Белые каски» является пропагандистской и дискредитирует усилия России в Сирии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Они («Белые каски») пропагандисты. Цель — дискредитировать усилия России. Ставится задача и сбалансировать мнение международного сообщества, которое шокировано разрушением Ракки», — сказала Захарова.

    По словам представителя МИД РФ, сирийский город Ракка в результате ударов международной коалиции во главе с США оказался почти полностью стерт с лица земли.

    Автор: Герман Парло
    #сирия #захарова #мид рф #ракка #белые каски
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