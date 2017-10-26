Киевский суд назначил Януковичу нового госадвоката

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Киев, 26 октября. Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу назначили нового адвоката по делу о госизмене. Им стал Игорь Ляшенко.

О таком решении украинского Центра предоставления бесплатной правовой помощи Ляшенко сообщил сам. Он уточнил, что пока не связался с подзащитным и, возможно, экс-президент еще не знает о назначении ему нового госадвоката, сообщает РИА Новости.

Ранее Виктор Янукович отозвал своих адвокатов, аргументируя это тем, что итог судебного процесса все равно предопределен. После этого суд назначил Януковичу государственного защитника. Сначала им стал Виталий Мешечка, но он посчитал дело слишком сложным и отказался. Следующим адвокатом для Януковича был назначен Максим Герасько, но впоследствии его квалификацию сочли недостаточно высокой для подобного разбирательства.

Однако сам Герасько продолжает считать себя защитником экс-президента. Сегодня он направил в суд заявление о продолжении совершения защиты над Януковичем, однако суд оставил его без рассмотрения, пишет информационное агентство.

После государственного переворота на Украине в 2014 году против Виктора Януковича был возбужден ряд уголовных дел. Дело о госизмене – одно из этого перечня.

Напомним, в начале недели стало известно, что Генпрокуратура Украины сняла с Януковича часть обвинений по делу о «майдане».