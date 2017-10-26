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Новости Сирии
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Политика
Захарова о ситуации в Сирии: Созданы условия для прекращения братоубийственного конфликта
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    Захарова о ситуации в Сирии: Созданы условия для прекращения братоубийственного конфликта

    12:30  26 Октября 2017
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    Захарова о ситуации в Сирии: Созданы условия для прекращения братоубийственного конфликта

    Москва, 26 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о текущей ситуации в Сирийской республике. По ее словам, в последнее время динамично развивается тенденция по нормализации ситуации в САР, ликвидации террористического очага и межсирийского диалога. 

    Она напомнила, что 30-31 октября состоится встреча в Астане. 

    «По сути созданы условия для прекращения братоубийственного конфликта, — отметила Захарова в ходе брифинга. — Сформированы комитеты национального применения на местах,  обсуждают вопросы подготовки к зиме,  восстановления инфраструктуры.продолжаются боевые действия с целью ликвидации окончательно ИГИЛ»1.

    «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    #захарова
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