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Сирия новости 26 октября 16.30: станция «Т-2» перешла к САА благодаря ВКС РФ, три командира ССА убиты в Даръа
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    Сирия новости 26 октября 16.30: станция «Т-2» перешла к САА благодаря ВКС РФ, три командира ССА убиты в Даръа

    16:30  26 Октября 2017
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    Станция «Т-2» перешла к САА благодаря ВКС РФ

    Сирия, 26 октября. САА и ее союзники при помощи ВКС РФ заняли станцию «Т-2» на границе между Хомсом и Дейр эз-Зором. Три командира ССА** убиты в провинции Даръа. Несколько мирных жителей погибли при обстреле Дамаска «Ан-Нусрой»***, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: нанесли авиаудары по военным объектам ИГ1 в юго-западной части провинции Дейр эз-Зор.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: возобновили артобстрелы позиций боевиков в Восточной Гуте; открыли ответный огонь по опорным пунктам «Тахрир Аш-Шам» в северной части Хамы; ударили по позициям «Ан-Нусры» на севере провинции Эль-Кунейтра.

    «Исламское государство»: утратило насосную станцию «Т-2» на юго-западе провинции Дейр эз-Зор.

    Сирийская свободная армия (ССА): потеряла двух командиров в боях с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в юго-западной части Даръа и одного — при нападении неизвестных на юге провинции.

    «Тахрир Аш-Шам»: утверждает, что отбила атаку САА к северу от Хомса; вышла на демонстрацию против сирийского правительства в «Растанском котле» в Хомсе; подверглась атаке неизвестных в населенном пункте Саракиб юго-восточнее Идлиба; обстреляла деревню Мхарде к северу от Хамы.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Стало известно, что несколько мирных жителей погибли в результате последнего обстрела жилых районов столицы со стороны радикалов группировки «Джебхат Ан-Нусра»1, возглавляющей коалицию «Тахрир Аш-Шам». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

    Согласно информации оппозиционных военных источников в сети Twitter (AEJKhalil) и (ShahbaPress), Сирийская арабская армия (САА), тем временем, возобновила артиллерийские обстрелы укрепрайонов исламистов вооруженной оппозиции в районе Восточной Гуты Дамаска. Удары пришлись на огневые позиции радикалов в районах Джобар и Айн-Тарма, а также на окраине населенного пункта Дума. Никакой информации о потерях сторон пока не поступало.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Telegram-канал (SRNN20110), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что боевики «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 отбили атаку Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Аль-Халидия севернее административного центра региона. Как утверждает источник, в ходе вооруженных столкновений были убиты несколько бойцов войск Башара Асада. Тем не менее правительственные информационные порталы данные сведения не подтверждают.

    Между тем боевики «Джебхат Ан-Нусры», дислоцирующиеся на территории «Растанского котла» в северной части провинции, вышли на демонстрацию против сирийского правительства, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (NoorNahas1). Напомним, на севере Хомса действует одна из зон деэскалации, однако в отношении боевиков террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» режим тишины не действует. Радикалы не согласны идти на мирные переговоры с законным правительством и продолжают терроризировать мирное население региона.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Правительственная армия и ее союзники при помощи российской авиации отбили у террористов «Исламского государства»1 стратегическую насосную станцию «Т-2», расположенную недалеко от границы между провинциями Хомс и Дейр эз-Зор. Об этом сообщает военный источник в Twitter (MIG29_). Напомним, «Т-2» находилась в оккупации радикалов террористической группировки порядка двух лет. Далее сирийские войска намереваются продвигаться в сторону ключевого города Абу Кемаль.

    По данным Twitter-канала (watanisy), в административном центре провинции сирийские войска добились значительного прогресса в столкновениях с ИГИЛовцами восточнее квартала Ар-Расафа. Более точные сведения в данный момент выясняются.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Новое нападение на лидера «умеренной оппозиции» произошло в южной части региона. Как передавало информационное агентство Damascus Now, в городе Аль-Ядуда неизвестные боевики застрелили одного из командиров бригады «Насара Аз-Заиби», входящей в состав Сирийской свободной армии (ССА). Предполагается, что нападавшие принадлежали к числу террористов формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», выступающего на стороне «Исламского государства».

    Кроме того, «свободная армия» заявила о гибели двух своих командиров в районе реки Ярмук. По информации оппозиционного источника в Twitter (althawraarmy), в результате столкновений с ИГИЛовцами были убиты Фейсала Ахмад Аль-Мансур и Адхам Хани Аль-Бархум. Напомним, стороны ведут постоянные бои на юго-западе региона, начиная с установления режима прекращения огня между сирийскими войсками и отрядами ССА 9 июля 2017-го года.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Неизвестные атаковали штаб-квартиру террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры», в населенном пункте Саракиб к юго-востоку от Идлиба. Как передает Telegram-канал (SRNN2011), боевики не понесли потерь в живой силе. Несмотря на то, что террористы «Исламского государства» пока не признали свою причастность к организации нападения, большинство местных источников утверждает, что именно «спящие ячейки» террористической группировки ИГИЛ1 ответственны за него.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Военный источник в сети Twitter (C_Military1) сообщает о новых обстрелов населенного пункта Мхарде со стороны исламистов «Джебхат Ан-Нусры». По сведениям Twitter-канала, радикалы выпустили несколько ракетных снарядов по укрепрайонам Сирийской арабской армии (САА).

    В ответ правительственные подразделения открыли огонь по опорным пунктам радикалов вооруженной оппозиции в районе деревень Абу Дали и Аль-Омар из РСЗО «Град», передает источник на своей странице в Twitter (AEJKhalil). О нанесенном радикалам уроне не сообщается.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Карта военных действий — Эль-Кунейтра

    Информационное агентство Smart News Agency сообщает о том, что артиллерия армии САР наносит удары по позициям боевиков «Тахрир Аш-Шам» вблизи населенных пунктов Уфанийя и Джбата Аль-Хашаб, расположенных  в северной части региона. Базирующиеся в данном районе исламисты «Ан-Нусры» обстреливают опорные пункты войск Башара Асада в западной части провинции Дамаск. Напомним, большая часть Эль-Кунейтры, в частности ее административный центр, находится под контролем радикалов вооруженной оппозиции. Вся территория региона входит в одну из зон безопасности, а, следовательно, любые боевые действия между сирийской армией и «умеренными группировками» здесь запрещены, однако «Ан-Нусра» в их число не входит.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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