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Противодействие боевикам ИГ в России является приоритетной задачей спецслужб — Песков
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    Противодействие боевикам ИГ в России является приоритетной задачей спецслужб — Песков

    12:29  26 Октября 2017
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    Противодействие боевикам ИГ в России является приоритетной задачей спецслужб — Песков

    Москва, 26 октября. Возвращение в Россию людей, успевших повоевать на Ближнем Востоке на стороне террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России), представляет большую опасность. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, этот вопрос является приоритетным для российских спецслужб.

    Песков с недоверием отнесся к цифрам американских аналитиков, которые заявили, что в Россию вернулись 400 боевиков, воевавших на стороне ИГ1, однако их опасность не подлежит сомнению.

    «На самых разных уровнях отмечалась потенциальная опасность того, что люди, примкнувшие к террористам, будут возвращаться на родину, а именно в Россию, — напомнил Песков. — Это представляет опасность, об этом хорошо известно нашим спецслужбам, противодействие этой потенциальной угрозе является одним из приоритетов».

    Противодействие боевикам ИГ в России является приоритетной задачей спецслужб — Песков 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    #песков
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