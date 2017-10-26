Песков отреагировал на планы главреда «Новой газеты» вооружить журналистов

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Москва, 26 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на планы главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова «вооружить» своих журналистов.

По его словам, «каждый волен принимать меры безопасности, но соблюдая закон».

Песков подчеркнул, что в настоящее время какого-то обсуждения закрепления усиленных мер для защиты журналистов на законодательном уровне не ведется.

«К сожалению, каждый из нас может подвергнуться нападению сумасшедшего человека, никто, к сожалению, от этого не застрахован, и поэтому выделять здесь журналистов не знаю, насколько это было бы правильно», — заявил он.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что «каждый волен принимать те меры безопасности, но строго соблюдая закон».

Напомним, в четверг главный редактор «Новой газеты» заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что после случая с нападением на ведущую Татьяну Фельгенгауэр хочет «вооружить» журналистов издания.