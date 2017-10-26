Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ освободила город Каретта в провинции Хомс — Захарова
Политика
Путин проведет совещание Совбеза и международный телефонный разговор
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин проведет совещание Совбеза и международный телефонный разговор

    12:30  26 Октября 2017
    48

    Путин проведет совещание Совбеза и международный телефонный разговор

    Москва, 26 октября. Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на 26 октября в графике президента Владимира Путина запланирован международный телефонный разговор.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на четверг, 26 октября. 

    «Сегодня состоится, как мы ожидаем, международный телефонный разговор. Мы проинформируем вас», — сказал спикер.

    По словам Пескова, также состоится большое совещание Совета безопасности России. 

    «Главным и единственным вопросом повестки дня будет вопрос о состоянии защищенности информационной инфраструктуры России и мерах по ее укреплению», — пояснил он тематику совещания.

    Песков также добавил, что основным докладчиком станет вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин. Член правительства и секретарь Совбеза Николай Патрушев могут представить в СМИ информацию по итогам встречи.

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #песков #кремль
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Мэр Самары ушел в отставку

        Мэр Самары ушел в отставку

        12:10   26 Октября 2017
        40
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        4300
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        219
        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        22:37   25 Октября 2017
        3764