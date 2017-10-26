Путин проведет совещание Совбеза и международный телефонный разговор

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Москва, 26 октября. Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на 26 октября в графике президента Владимира Путина запланирован международный телефонный разговор.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на четверг, 26 октября.

«Сегодня состоится, как мы ожидаем, международный телефонный разговор. Мы проинформируем вас», — сказал спикер.

По словам Пескова, также состоится большое совещание Совета безопасности России.

«Главным и единственным вопросом повестки дня будет вопрос о состоянии защищенности информационной инфраструктуры России и мерах по ее укреплению», — пояснил он тематику совещания.

Песков также добавил, что основным докладчиком станет вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин. Член правительства и секретарь Совбеза Николай Патрушев могут представить в СМИ информацию по итогам встречи.