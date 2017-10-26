Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ освободила город Каретта в провинции Хомс — Захарова
Происшествия
Школьник признался в убийстве волгоградского подростка, тело которого нашли в туалете
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Школьник признался в убийстве волгоградского подростка, тело которого нашли в туалете

    12:28  26 Октября 2017
    31

    волгоград

    Волгоград, 26 октября. Одноклассник школьника, найденного накануне в школьном туалете, признался в его убийстве, сообщила старший помощник главы СУСК по региону Наталья Куницкая.

    Напомним, что трагедия произошла в среду, 25 октября. На теле ученика восьмого класса обнаружили ножевое ранение в области сердца. Нож бабочка, ставший причиной смерти подростка, нашли неподалеку от учебного заведения.

    По словам одноклассника погибшего мальчика, все произошло случайно: на перемене он хвастался перед друзьями ножом. Когда оружие было в руках у погибшего, подозреваемый якобы случайно толкнул его, после чего нож воткнулся прямо ему в сердце. После этого школьник, по собственному признанию, решил избавиться от оружия — он выкинул его на улице.

    «Подросток написал явку с повинной и рассказал обстоятельства произошедшего», — сообщила Куницкая агентству РИА Новости.

    При этом в аппарате регионального омбудсмена гибель школьника считают несчастным случаем.

    Автор: Дима Оленин
    #убийство #подросток
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Мэр Самары ушел в отставку

        Мэр Самары ушел в отставку

        12:10   26 Октября 2017
        40
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        4300
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        219
        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        22:37   25 Октября 2017
        3764