Школьник признался в убийстве волгоградского подростка, тело которого нашли в туалете

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Волгоград, 26 октября. Одноклассник школьника, найденного накануне в школьном туалете, признался в его убийстве, сообщила старший помощник главы СУСК по региону Наталья Куницкая.

Напомним, что трагедия произошла в среду, 25 октября. На теле ученика восьмого класса обнаружили ножевое ранение в области сердца. Нож бабочка, ставший причиной смерти подростка, нашли неподалеку от учебного заведения.

По словам одноклассника погибшего мальчика, все произошло случайно: на перемене он хвастался перед друзьями ножом. Когда оружие было в руках у погибшего, подозреваемый якобы случайно толкнул его, после чего нож воткнулся прямо ему в сердце. После этого школьник, по собственному признанию, решил избавиться от оружия — он выкинул его на улице.

«Подросток написал явку с повинной и рассказал обстоятельства произошедшего», — сообщила Куницкая агентству РИА Новости.

При этом в аппарате регионального омбудсмена гибель школьника считают несчастным случаем.