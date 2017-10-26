Победа за Россией: в Турции подвели итоги двухлетнего кризиса после атаки на Су-24
Анкара, 26 октября. В кризисе, который два года продолжался в отношениях Москвы и Анкары из-за атаки ВВС Турции на российский Су-24 в Сирии, победила Россия. Об этом сообщили турецкие аналитики.
Эксперты турецкого издания Dunya подвели итоги кризиса, который продолжался два года в отношениях Москвы и Анкары после нападения на Су-24. Они обратили внимание, что Россия после этой трагедии ввела санкции во многих сферах — от туризма до сельского хозяйства. Это нанесло существенный урон экономике Турции.
Анкара ввела ответные меры, отказавшись от импорта из России пшеницы, кукурузы, нерафинированного подсолнечного масла, жмыха семян подсолнечника и других продуктов. После этого представители стран на протяжении двух лет ввели переговоры, чтобы завершить эту «томатно-пшеничную войну».
Через 45 дней Турция отменила запрет на закупку российских продуктов. Москва в ответ также разрешила импорт некоторых товаров из Турции, однако в их число не вошли томаты, гранаты, баклажаны.
На прошлой неделе страны сняли все запреты, введенные с 2015 года. Однако Россия оставила количественные ограничения. Таким образом, на территорию РФ можно ввозить только 20 тысяч тонн гранатов и баклажанов и только 50 тысяч тонн томатов из Турции. Ограничено также и число поставщиков.
Аналитики пришли к выводу, что условия для сотрудничества с Россией для Анкары заметно ухудшились по сравнению с теми, что существовали до трагедии в ноябре 2015 года.
«Итак, победитель в двухлетнем томатном кризисе — Россия, а проигравший — Турция», — приводит фрагмент статьи «ИноСМИ».