Победа за Россией: в Турции подвели итоги двухлетнего кризиса после атаки на Су-24

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Анкара, 26 октября. В кризисе, который два года продолжался в отношениях Москвы и Анкары из-за атаки ВВС Турции на российский Су-24 в Сирии, победила Россия. Об этом сообщили турецкие аналитики.

Эксперты турецкого издания Dunya подвели итоги кризиса, который продолжался два года в отношениях Москвы и Анкары после нападения на Су-24. Они обратили внимание, что Россия после этой трагедии ввела санкции во многих сферах — от туризма до сельского хозяйства. Это нанесло существенный урон экономике Турции.

Анкара ввела ответные меры, отказавшись от импорта из России пшеницы, кукурузы, нерафинированного подсолнечного масла, жмыха семян подсолнечника и других продуктов. После этого представители стран на протяжении двух лет ввели переговоры, чтобы завершить эту «томатно-пшеничную войну».

Через 45 дней Турция отменила запрет на закупку российских продуктов. Москва в ответ также разрешила импорт некоторых товаров из Турции, однако в их число не вошли томаты, гранаты, баклажаны.

На прошлой неделе страны сняли все запреты, введенные с 2015 года. Однако Россия оставила количественные ограничения. Таким образом, на территорию РФ можно ввозить только 20 тысяч тонн гранатов и баклажанов и только 50 тысяч тонн томатов из Турции. Ограничено также и число поставщиков.

Аналитики пришли к выводу, что условия для сотрудничества с Россией для Анкары заметно ухудшились по сравнению с теми, что существовали до трагедии в ноябре 2015 года.