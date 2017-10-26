Врач рассказал о состоянии раненного при взрыве в Киеве депутата Мосийчука

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Киев, 26 октября. Состояние раненного при взрыве в Киеве депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука тяжелое, минувшей ночью он перенес операцию.

Мосийчуку была проведена операция, сейчас его жизни ничего не угрожает, рассказал заведующий стационарным отделением клиники, в которой находится депутат, Игорь Конивец в эфире украинского телеканала.

«Было где-то до трех часов, было очень много осколков, которые мы извлекли. Сейчас пациент находится в палате интенсивной терапии. Состояние тяжелое, до среднего еще рано, но можно с ним общаться», — сказал Конивец.

Как ранее сообщало издание «URA.RU», СБУ заявила, что количество погибших человек при взрыве в центре Киева возросло до двух.

Напомним, взрыв прогремел накануне в центре Киева на выходе из здания телеканала «Эспрессо». Правоохранительные органы Украины квалифицировали трагедию как теракт.