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Новости Сирии
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Политика
Песков прокомментировал выводы доклада о воюющих за ИГ иностранных наемниках
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    Песков прокомментировал выводы доклада о воюющих за ИГ иностранных наемниках

    12:19  26 Октября 2017  /обновлено: 12:36  26 Октября 2017
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    Песков прокомментировал выводы доклада о воюющих за ИГ иностранных наемниках

    Москва, 26 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что воюющие на стороне «Исламского государства»1 (ИГ1) выходцы из России — это преступники, которые уничтожаются.

    Так, представитель Кремля усомнился в достоверности выводов американской консалтинговой группы Soufan Center о том, что в Сирийской республике на стороне боевиков ИГ воюют почти 3,5 тыс. российских граждан.

    «(В Кремле) скорее склонны подвергать сомнению достоверность этой информации»,  — подчеркнул Песков.

    Отвечая на вопрос о том, какова позиция Кремля в отношении воюющих на стороне террористов россиян, пресс-секретарь отметил, что те, кто примкнул к террористам и имеет отношение к террористической деятельности, являются преступниками, которые уничтожаются. 

    «Об этом каждый день нам сообщает наше министерство обороны», — добавил пресс-секретарь.

    Напомним, ранее сообщалось, что армия Сирии при активной поддержке ВКС РФ освободила город Каретта в сирийской провинции Хомс. 

    «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    #песков
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