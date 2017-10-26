Песков прокомментировал выводы доклада о воюющих за ИГ иностранных наемниках

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Москва, 26 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что воюющие на стороне «Исламского государства»1 (ИГ1) выходцы из России — это преступники, которые уничтожаются.

Так, представитель Кремля усомнился в достоверности выводов американской консалтинговой группы Soufan Center о том, что в Сирийской республике на стороне боевиков ИГ воюют почти 3,5 тыс. российских граждан.

«(В Кремле) скорее склонны подвергать сомнению достоверность этой информации», — подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос о том, какова позиция Кремля в отношении воюющих на стороне террористов россиян, пресс-секретарь отметил, что те, кто примкнул к террористам и имеет отношение к террористической деятельности, являются преступниками, которые уничтожаются.

«Об этом каждый день нам сообщает наше министерство обороны», — добавил пресс-секретарь.

Напомним, ранее сообщалось, что армия Сирии при активной поддержке ВКС РФ освободила город Каретта в сирийской провинции Хомс.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.