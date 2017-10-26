Сирия на пути из гуманитарного кризиса: конвой Минобороны РФ прибыл в прифронтовую зону

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Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии осуществил две новые гуманитарные акции — в городе Джаба, находящемся в провинции Эль-Кунейтра, и в Зубейде в Алеппо. Представители миссии доставили гумпомощь местным жителям в сопровождении подразделений военной полиции РФ и военнослужащих Сирийской арабской армии (САА).

Населенный пункт Джаба располагается всего в трех километрах от линии разграничения с боевиками исламистских группировок и потому регулярно подвергается обстрелам радикалов. В ходе проведения гуманитарной акции российская сторона предприняла все необходимые меры безопасности, передает интернет-портал «Русская весна». Так, все въезды в город были перекрыты бронемашинами, с крыш домов обстановку контролировали военные полицейские, а прикрытие с воздуха обеспечивали боевые беспилотники.

Вследствие близости к линии фронта гуманитарная ситуация в Джабе находится на почти критическом уровне. Всего местным жителям было выдано 500 наборов с продовольствием, состоящих большей частью из муки и риса. Кроме того, около 100 человек, в том числе 43 ребенка, получили необходимую квалифицированную медицинскую помощь. В ходе мероприятия со словами благодарности в адрес России выступил губернатор провинции Эль-Кунейтра Мухаммед Хнефиз.

В населенный пункт Зубейда российским Центром по примирению был доставлен гуманитарный груз весом почти в две тонны. Между жителями поселка было распределено 300 продовольственных наборов и 680 упаковок хлеба. Почти 200 гражданским лицам была оказана медпомощь.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в ходе беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил огромный вклад российской стороны в улучшение гуманитарной ситуации в САР. По его мнению, наши специалисты в этом отношении сделали намного больше, нежели крупнейшие международные организации, в том числе ООН.

«Российская гуманитарная деятельность наряду с работой ВКС РФ, которые вместе с сирийской армией освобождают территории от радикальных исламистов, играет важнейшую роль в процессе постепенного возвращения Сирии к мирной жизни. Причем из поля зрения не уходят и самые сложные регионы страны. Я бывал в Эль-Кунейтре, это район, который был захвачен в ходе арабо-израильских войн армией Израиля. Позже данные территории были освобождены, но их часть до сих пор остается в оккупации Тель-Авива. Действительно, этот регион нуждается в гуманитарной помощи: он подвергался серьезным разрушениям и в период арабо-израильских войн, и теперь в ходе нынешнего конфликта».

По мнению эксперта, российская сторона и западные правозащитные организации имеют принципиально разный подход к гуманитарной деятельности. Если гумконвои РФ обеспечивают необходимой помощью жителей даже самых горячих точек Сирии, то специалисты ООН обычно вообще стараются избегать акций непосредственно на территории арабской республики, в основном передавая продовольствие сирийцам, уже бежавшим из САР и расположившимся в специальных лагерях в соседних странах. Причем нередко этими самыми беженцами оказываются боевики.

«Страны Запада и ООН, к сожалению, подходят к этому вопросу с учетом собственной политической позиции. То есть гуманитарные грузы доставляются (по крайней мере, доставлялись раньше) в основном в сопредельные страны, где находятся лагеря беженцев из Сирии. Однако многие подобные лагеря представляют собой те места, куда перемещаются преимущественно либо семьи боевиков, либо сами боевики. Собственно на территории САР их конвоев было очень мало, при этом никакого взаимодействия с сирийским руководством по гуманитарному вопросу тоже почти не было».

Примечательно, что только в этом месяце Организация Объединенных Наций обратила внимание на освобожденный от радикалов район Аль-Кабун в Дамаске, хотя он был полностью зачищен еще весной. Борис Долгов также отмечает, что Запад подобным же образом долгое время избегал крупнейшего в Сирии города — Алеппо.