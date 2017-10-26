Хакасия просит у правительства 28,2 млрд рублей из-за «катастрофической ситуации»

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Абакан, 26 октября. Власти Хакасии обратись к главе правительства России Дмитрию Медведеву и спикеру Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой направить в регион дополнительно 28,2 млрд рублей из бюджета из-за «катастрофической ситуации». Об этом в четверг сообщает пресс-служба Верховного совета региона.

По данным пресс-службы, в течение последних лет в экономической сфере республики наблюдались «отрицательные тенденции». Кроме того, к катастрофической нехватке бюджета якобы привели решения федеральной власти «в области межбюджетных отношений и налогового регулирования», сообщает АиФ.

Власти региона уточнили, что 4,3 млрд рублей необходимы для погашения задолженности по кредиту, 17,9 млрд рублей — для погашения коммерческих займов Хакасии.

Сообщается, что также руководство региона просит о ежегодной сумме в шесть млрд рублей из-за изменения размера финансовой помощи региону.