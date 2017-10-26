Сирия сегодня: Россия помогла 200 сирийцам вернуться домой, боевики объединяются под флагами «Львов Голан»

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Сирия, 26 октября. Курды препятствуют въезду мирных жителей в Ракку, объясняя это тем, что в городе ведутся саперные работы. Российские военные расселили две сотни сирийских беженцев. В провинции Эль-Кунейтра создан новый альянс вооруженной оппозиции — «Львы Голан». Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Разминирование Ракки

17 октября представители Международной антитеррористической коалиции и курдского ополчения заявили об освобождении Ракки от сил запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1). Вскоре официальный Дамаск оспорил эту прокламацию, отметив, что руководство Сирии не будет считать город освобожденным до тех пор, пока туда не войдут правительственные войска.

В любом случае, «Демократические силы Сирии» (SDF) и их американские союзники сейчас являются полновластными хозяевами бывшей «столицы» ИГ. Сообщается, что сейчас они создали на въездах в Ракку 10 блокпостов и препятствуют возвращению в город ранее бежавших оттуда жителей.

Курды объясняют свою политику тем, что лишь начали работы по разминированию города и не желают, чтобы вернувшиеся домой мирные жители пострадали от оставленных террористами «закладок». Представитель курдо-арабского альянса Шорш ар-Раккауи подчеркнул, что со временем гражданское население сможет вернуться в Ракку, но происходить это будет поэтапно. На данный момент около 80 тысяч сирийских беженцев размещены в лагере «Айн-Исса» в 50 километрах к северу от Ракки.

Беженцы возвращаются домой

Благодаря стараниям специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон сирийской гражданской войны, около двух сотен мирных жителей из крупнейшего в провинции Алеппо центра временного проживания смогли отправиться домой.

«ЦПВС совместно с администрацией Алеппо, обеспечил переселение беженцев из лагеря беженцев «Джибрин» в населенный пункт Маскана. И обеспечил безопасность на маршруте», — сообщает официальный представитель Центра Андрей Кирикович.

Сейчас в «Джибрине» осталось около шести тысяч человек. Российские военные планируют вернуть их всех домой в несколько этапов. Подобный подход продемонстрировал свою эффективность, позволив оперативно расселить практически все крупные лагеря для беженцев в Сирии.

«Львы Голан»

Пресс-служба «Свободной сирийской армии» (ССА) сообщает о создании нового объединения вооруженной оппозиции — альянса «Львы Голан». Бандформирования, составляющие данную группировку, заявляют о своем намерении противостоять правительственным силам в районе спорных Голанских высот и на всей территории провинции Эль-Кунейтра. Сколько именно боевиков будет сражаться под флагами «Львов Голан» пока неизвестно.

Голанские высоты — спорный район на сирийско-израильской границе. В настоящее время регион контролируется вооруженными силами Израиля, тем не менее Сирия считает его неотъемлемой частью своей территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.