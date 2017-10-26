Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Система бесплатных пересадок между трамваями и троллейбусами появится в Перми
Новости Сирии
Сирия сегодня: Россия помогла 200 сирийцам вернуться домой, боевики объединяются под флагами «Львов Голан»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: Россия помогла 200 сирийцам вернуться домой, боевики объединяются под флагами «Львов Голан»

    12:46  26 Октября 2017
    205

    Сирия сегодня: Россия помогла 200 сирийцам вернуться домой, боевики объединяются под флагами «Львов Голан»

    Сирия, 26 октября. Курды препятствуют въезду мирных жителей в Ракку, объясняя это тем, что в городе ведутся саперные работы. Российские военные расселили две сотни сирийских беженцев. В провинции Эль-Кунейтра создан новый альянс вооруженной оппозиции — «Львы Голан». Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Разминирование Ракки

    17 октября представители Международной антитеррористической коалиции и курдского ополчения заявили об освобождении Ракки от сил запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1). Вскоре официальный Дамаск оспорил эту прокламацию, отметив, что руководство Сирии не будет считать город освобожденным до тех пор, пока туда не войдут правительственные войска.

    В любом случае, «Демократические силы Сирии» (SDF) и их американские союзники сейчас являются полновластными хозяевами бывшей «столицы» ИГ. Сообщается, что сейчас они создали на въездах в Ракку 10 блокпостов и препятствуют возвращению в город ранее бежавших оттуда жителей.

    Курды объясняют свою политику тем, что лишь начали работы по разминированию города и не желают, чтобы вернувшиеся домой мирные жители пострадали от оставленных террористами «закладок». Представитель курдо-арабского альянса Шорш ар-Раккауи подчеркнул, что со временем гражданское население сможет вернуться в Ракку, но происходить это будет поэтапно. На данный момент около 80 тысяч сирийских беженцев размещены в лагере «Айн-Исса» в 50 километрах к северу от Ракки.

    Разминирование Ракки

    Беженцы возвращаются домой

    Благодаря стараниям специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон сирийской гражданской войны, около двух сотен мирных жителей из крупнейшего в провинции Алеппо центра временного проживания смогли отправиться домой.

    «ЦПВС совместно с администрацией Алеппо, обеспечил переселение беженцев из лагеря беженцев «Джибрин» в населенный пункт Маскана. И обеспечил безопасность на маршруте», — сообщает официальный представитель Центра Андрей Кирикович.

    Сейчас в «Джибрине» осталось около шести тысяч человек. Российские военные планируют вернуть их всех домой в несколько этапов. Подобный подход продемонстрировал свою эффективность, позволив оперативно расселить практически все крупные лагеря для беженцев в Сирии.

    Беженцы возвращаются домой

    «Львы Голан»

    Пресс-служба «Свободной сирийской армии» (ССА) сообщает о создании нового объединения вооруженной оппозиции — альянса «Львы Голан». Бандформирования, составляющие данную группировку, заявляют о своем намерении противостоять правительственным силам в районе спорных Голанских высот и на всей территории провинции Эль-Кунейтра. Сколько именно боевиков будет сражаться под флагами «Львов Голан» пока неизвестно.

    Голанские высоты — спорный район на сирийско-израильской границе. В настоящее время регион контролируется вооруженными силами Израиля, тем не менее Сирия считает его неотъемлемой частью своей территории.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #беженцы #сирия #курды #исламское государство #коалиция #ракка #голанские высоты #демократические силы сирии #львы голан
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        13:47   26 Октября 2017
        81
        Мэр Самары ушел в отставку

        Мэр Самары ушел в отставку

        12:10   26 Октября 2017
        100
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        4438
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        244