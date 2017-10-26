Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Система бесплатных пересадок между трамваями и троллейбусами появится в Перми
Политика
Аналитики в США описали сценарий войны между Россией и НАТО в Прибалтике
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Аналитики в США описали сценарий войны между Россией и НАТО в Прибалтике

    12:40  26 Октября 2017
    84

    Аналитики в США описали сценарий войны между Россией и НАТО в Прибалтике

    Москва, 26 октября. По мнению аналитиков американского агентства стратегических исследований RAND, в случае краткосрочной войны между Россией и НАТО в Прибалтике российской армии хватит всего 36 часов для того, чтобы занять территорию Эстонии, Латвии и Литвы. Некоторые аналитики уверены, что армии России хватит сил даже выдержать в Прибалтике полномасштабную контратаку НАТО.

    Выводы экспертов RAND основываются на более чем двухлетнем стратегическом моделировании и анализе, в ходе которого были проработаны различные сценарии теоретического вторжения России в прибалтийские страны. Последствия захвата Прибалтики могут быть различными, однако в RAND уверены — у первой линии обороны НАТО нет шансов даже против тех сил, которыми армия России располагает в регионе в настоящий момент.

    «У русских очевидное преимущество, и они могут быстро их [страны Прибалтики] захватить», — уверен Джефф Эдмондс из Центра военно-морского анализа.

    Аналитики в США описали сценарий войны между Россией и НАТО в Прибалтике

    Впрочем, по словам аналитиков, подозрения военного руководства США и НАТО о готовящемся вторжении России в Прибалтику беспочвенны. В беседе с National Interest аналитик Центра стратегических и международных исследований США Оля Оликер подчеркнула, что «с точки зрения Кремля у России нет никаких причин вторгаться на территорию этих бывших советских республик». 

    Единственное, что интересовало Москву в Прибалтике — порты Балтийского моря, однако с развитием портовой инфраструктуры Петербурга в Прибалтике не осталось ничего интересного для России.

    Аналитики в США описали сценарий войны между Россией и НАТО в Прибалтике

    А то, что в НАТО назвали «бряцанием оружием на границах», уверены эксперты, скорее является способом Москвы напомнить о своей силе и предупредить, что готовы к попытке вторжения со стороны НАТО.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        13:47   26 Октября 2017
        88
        Мэр Самары ушел в отставку

        Мэр Самары ушел в отставку

        12:10   26 Октября 2017
        101
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        4440
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        246