Аналитики в США описали сценарий войны между Россией и НАТО в Прибалтике

В Избранное

Москва, 26 октября. По мнению аналитиков американского агентства стратегических исследований RAND, в случае краткосрочной войны между Россией и НАТО в Прибалтике российской армии хватит всего 36 часов для того, чтобы занять территорию Эстонии, Латвии и Литвы. Некоторые аналитики уверены, что армии России хватит сил даже выдержать в Прибалтике полномасштабную контратаку НАТО.

Выводы экспертов RAND основываются на более чем двухлетнем стратегическом моделировании и анализе, в ходе которого были проработаны различные сценарии теоретического вторжения России в прибалтийские страны. Последствия захвата Прибалтики могут быть различными, однако в RAND уверены — у первой линии обороны НАТО нет шансов даже против тех сил, которыми армия России располагает в регионе в настоящий момент.

«У русских очевидное преимущество, и они могут быстро их [страны Прибалтики] захватить», — уверен Джефф Эдмондс из Центра военно-морского анализа.

Впрочем, по словам аналитиков, подозрения военного руководства США и НАТО о готовящемся вторжении России в Прибалтику беспочвенны. В беседе с National Interest аналитик Центра стратегических и международных исследований США Оля Оликер подчеркнула, что «с точки зрения Кремля у России нет никаких причин вторгаться на территорию этих бывших советских республик».

Единственное, что интересовало Москву в Прибалтике — порты Балтийского моря, однако с развитием портовой инфраструктуры Петербурга в Прибалтике не осталось ничего интересного для России.

А то, что в НАТО назвали «бряцанием оружием на границах», уверены эксперты, скорее является способом Москвы напомнить о своей силе и предупредить, что готовы к попытке вторжения со стороны НАТО.