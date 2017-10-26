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Сирия, 26 октября. Подкрепление союзников САА направляется в южную часть Алеппо. САА при поддержке ВКС РФ продвинулась на юго-западе Дейр эз-Зора. Премьер-министр Ирака требует аннулирования результатов референдума о независимости Курдистана, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии нанесли удары по ИГ1 близ населенного пункта Аль-Бусейра к юго-востоку от Дейр эз-Зора; оказывают поддержку САА в юго-западной части провинции Дейр эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили подкрепление ополченцев-шиитов в район города Аль-Хадер к югу от Алеппо; достигли населенного пункта Аль-Артузия на юго-западе Дейр эз-Зора.

«Исламское государство»: полностью утратило район Ас-Синаа в Дейр эз-Зоре.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет перестрелки с САА в районе города Аль-Баб в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла позиции САА к западу от Алеппо; подверглась ударам войск САР к северу и к югу от Хамы.

Провинция Дамаск

Вооруженное противостояние на северо-востоке Дамаска временно приостановилось. Напомним, сегодня утром исламисты антиправительственной организации «Файлак Ар-Рахман», союзной террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», взорвали сеть подземных туннелей, которая находилась прямо под позициями правительственных войск. В результате взрыва были убиты по меньшей мере 15 военнослужащих Сирийской арабской армии (САА), сообщал оппозиционный Twitter-канал (Qalaat Al Mudiq).

Провинция Алеппо

Военный источник в соцсети Telegram (Ansar_Alsena) сообщает о том, что к городу Аль-Хадер, расположенному южнее административного центра провинции, прибыла новая партия проасадовских иранских бойцов. Местные активисты полагают, что Сирийская арабская армия (САА) готовится к наступлению на позиции исламистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1*** и «Файлак Аш-Шам». Напомним, территории к югу от Алеппо регулярно подвергаются нападениям радикальных группировок вооруженной оппозиции. Согласно информации Сирийского наблюдательного пункта за правами человека (SOHR), радикалы, базирующиеся на окраинах Идлиба, в очередной раз обстреляли позиции войск Башара Асада западнее столицы региона. Никакой информации о потерях со стороны армии САР пока не поступало.

Тем временем в северной части провинции недалеко от города Аль-Баб возобновились вооруженные столкновения между правительственными силами и боевиками Сирийской свободной армии (ССА). Противники ведут перестрелки с использованием тяжелой артиллерии, передает тот же Telegram-канал.

Провинция Дейр эз-Зор

В городе Дейр эз-Зор был полностью зачищен от ИГ район Ас-Синаа, передает военный источник на своей странице в Telegram (daraa_now). Ранее сообщалось, что квартал перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) при помощи российских ВКС. Однако небольшой отряд ИГИЛовцев все еще сохранял военное присутствие в Ас-Синаа.

Сирийские и российские военные самолеты, тем временем, нанесли удар по опорным пунктам террористов «Исламского государства»1 в районе населенного пункта Аль-Бусейра юго-восточнее столицы провинции. Кроме того, позиции радикалов ИГ также подверглись артиллерийским ударам войск САР. Об этом сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Напомним, накануне от курдских источников поступала информация о том, что город был захвачен Сирийской демократической армией. Тем не менее стало известно, что Аль-Бусейра все еще находится под контролем террористической группировки.

В юго-западной части региона продолжаются бои между правительственными подразделениями и отрядами ИГИЛ1. По данным Telegram-канала (daraa_now), благодаря воздушной поддержке российской авиации сирийская армия достигла населенного пункта Аль-Артузия, находящегося к югу от насосной станции «Т-2».Также на стороне САА в данном районе выступают силы ливанской военизированной организации «Хезболла» и афганского шиитского формирования «Лива Фатимиюн».

Провинция Идлиб

Информационное агентство SOHR сообщает о том, что в провинции Идлиб погремел новый взрыв. В городе Кафр Саджна в южной части региона на мине подорвался автомобиль. На данный момент никакой информации о возможных пострадавших нет. Местные активисты утверждают, что взрывное устройство было установлено террористами одного из подпольных формирований «Исламского государства». Подконтрольный террористической группировке новостной портал «Аль-Амак» ранее заявлял, что на территории Идлиба работают около сотни «спящих ячеек» ИГИЛ.

Провинция Хама

К югу от административного центра региона артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) продолжили вести огонь по укрепрайонам боевиков исламистской группировки «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1. Как передает агентство новостей SOHR, в ответ на постоянные провокационные обстрелы со стороны радикалов части САР нанесли удары по позициям исламистов на окраине населенного пункта Талеф. Кроме того, под огнем правительственных войск также оказались опорные пункты «Ан-Нусры» вблизи города Аль-Латамина севернее Хамы.

К северо-востоку от столицы провинции боевые вылеты продолжили проводить ВКС РФ и ВВС Сирии. Авиация союзников нанесла авиаудары по фортификационным сооружениям вооруженной оппозиции, а также террористов «Исламского государства» недалеко от границы между Хамой и Алеппо. О потерях со стороны противников САА не сообщалось.

Ирак

Информационный портал Based News на своем Telegram-канале (basednews) передает, что премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади требует полного аннулирования результатов референдума о независимости Иракского Курдистана, который был проведен 25 сентября этого года. По итогам голосования, более 92 процентов избирателей выступили за отделение от Ирака. Тем не менее иракское правительство не признало результаты референдума. Кроме того, курды были вытеснены с территорий провинции Киркук, богатой нефтяными и газовыми месторождениями.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)