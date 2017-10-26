Раненый Мосийчук дал первое интервью после покушения

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Москва, 26 октября. Народный депутат Украины Игорь Мосийчук, пострадавший в результате взрыва в центре Киеве, впервые дал комментарий журналистам после случившегося.

«Он (охранник нардепа Руслан Кушнир, погиб на месте от полученных ранений — прим. ФАН) толкнул меня на землю, только благодаря этому я остался жив и жизненно важные органы не пострадали, хотя я был гораздо ближе от эпицентра взрыва, направленного именно на меня, — рассказал Мосийчук в эфире телеканала 112. — Руслан поймал смертельное количество заряда после взрыва, его лицо искажено. Он не успел достать оружие».

В настоящее время к политику в реанимационный блок никого не пускают, по периметру больницы выставлено оцепление. Сам нардеп пережил сложную операцию, которая длилась четыре часа. Из его тела были извлечены десятки осколков.

Ранее Мосийчук заявил, что взрыв — покушение, заказчики которого, по его мнению, «сидят в Москве», а исполнители — в Киеве.

Напомним, что украинское МВД квалифицировало инцидент как террористический акт, расследование взяло на себя СБУ.