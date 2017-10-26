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Украина
Экс-комбат «Азова» признал, что Украине не под силу вернуть Донбасс
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    Экс-комбат «Азова» признал, что Украине не под силу вернуть Донбасс

    17:21  26 Октября 2017
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    Экс-комбат "Азова" признал, что Украине не под силу вернуть Донбасс

    Киев, 26 октября. Глава украинской «Национальной партии» Андрей Билецкий в эфире программы журналиста Романа Скрыпина заявил, что «Украине не под силу» в текущей ситуации вернуть силовым путем Донбасс. 

    Экс-командир нацбатальона «Азов» Андрей Билецкий заявил, что необходимо выждать нужный момент для силового возвращения Донбасса под контроль Киева. Он также отметил, что украинскому президенту Петру Порошенко не удалось быстро вернуть восток Украины.

    «Человек, который скажет вам, что мы «бац-бац», и решим этот вопрос, просто трепло. Мы имеем уже одного, который обещал за неделю закончить АТО. Это абсолютное вранье. Я не верю в любое решение, кроме силового», — сказал украинский политик. 

    По словам Билецкого, «в нынешней ситуации это Украине не под силу». Он подчеркнул, что «все время нужно усиливаться, ждать удобного момента» для возвращения Донбасса. Альтернативы силовому пути Билецкий не видит. 

    «Мы обязательно дождемся удобного момента… Что-то произойдет, что даст возможность нам вернуть нам наши территории. Но это в любом случае будет силовым путем», — заявил Билецкий.

    Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, республики Донбасса не признали новую власть легитивной. В апреле того же года Киев начал силовую операцию на востоке страны. 

    Экс-комбат "Азова" признал, что Украине не под силу вернуть Донбасс

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #киев #донбасс #украина #билецкий
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