Россия мешает реализации планов США на Ближнем Востоке — эксперт

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Все попытки Москвы добиться реакции Совета Безопасности ООН на преступления боевиков с использованием химического оружия всякий раз жестко блокировались западной «тройкой», что говорит об откровенном покрывательстве террористов, заявили в МИД РФ.

Как считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько, Россия мешает США реализовать их планы в ближневосточном регионе.

Российское внешнеполитическое ведомство подвергло критике позицию Вашингтона, который ранее заявлял, что Москва якобы «одобряет использование режимом Башара Асада химического оружия против невинных женщин и детей» и поддерживает «диктаторов и террористов, использующих химоружие против мирных жителей».

По мнению российских дипломатов, применение зарина в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля выявило серьезнейшие системные проблемы в работе миссии ОЗХО. Кроме того, российская сторона назвала подход США в этом вопросе грубым извращением позиции оппонента и подчеркнула, что, наложив вето на проект резолюции Вашингтона о продлении мандата Совместного механизма расследований Организации по запрещению химоружия, Москва выступила не против продления мандата СМР, а против принятия на этот счет поспешного решения.

«Боевые отравляющие вещества — это старый, отработанный козырь США, на который Россия достаточно умело и дипломатически правильно ответила, предложив уничтожить все запасы химоружия САР под международным контролем, что и было осуществлено. Кстати, химическая атака, произошедшая на северо-западе Сирии, богата на многие странности, которые отмечали даже международные наблюдатели. И они заключаются в том, что не обладающий запахом зарин очевидцы описывали как газ с очень сильным запахом. Зарин действует в течение суток, он очень опасен, и в данной ситуации те, кто принимал пострадавших или находился на месте предполагаемой атаки, должны были также пострадать или по крайней мере должны были бы находиться в комплекте химической защиты. Так что скорее всего там использовались химические вещества кустарного производства», — поясняет ситуацию эксперт.

По мнению политического аналитика, газ в Хан-Шейхуне не имел высокой концентрации и токсичности, так как производился кустарными методами и был использован именно боевиками «оппозиции» для обвинения руководства ближневосточной страны в убийстве мирного населения Сирии.

«Это все используется как лишний повод для давления на Россию на фоне тех успехов, которых достигли сирийские военные при активной поддержке ВКС РФ. Видимо, у американцев есть некие сложности с курдами, которых они пытаются использовать вместо ИГ1 (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.) в качестве ударной силы по переформатированию и хаотизации Ближнего Востока. Так что Россия мешает реализации планов США на Ближнем Востоке, а потому они и дальше будут использовать такие инструменты, как химоружие, чтобы развить медиаистерию и использовать ее как один из инструментов давления на Кремль в вопросе президентства Башара Асада», — подчеркнул Безпалько.

Напомним, 24 октября Россия блокировала принятие Совбезом ООН несогласованной резолюции о продлении на один год полномочий Совместного механизма ООН и ОЗХО, касающегося расследования химических атак в Сирии. В результате газовой атаки в Хан-Шейхуне, контролируемом сирийской «оппозицией», погибло 87 человек и пострадало около 200. Противники президента Сирии Башара Асада и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске ответили, что армия не применяет химическое оружие.

1 Организация запрещена на территории РФ.