Хомуха назвал замечание Путина о легионерах в «Зените» «уместным»

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Москва, 26 октября. Главный тренер юношеской сборной России по футболу Дмитрий Хомуха прокомментировал слова президента России Владимира Путина о большом количестве легионеров в составе петербургского «Зенита».

«Замечание президента России было абсолютно уместным и оправданным. Это клубный вектор развития, но, на мой взгляд, это явный перебор», — цитирует Хомуху «Спорт уик-энд».

Дмитрий Хомуха высказал удивление по поводу отсутствия местных воспитанников в команде при наличии хорошей инфраструктуры у академии.

Ранее главный тренер «Зенита» Манчини заявил, что солидарен с Путиным по вопросу легионеров в «Зените».

Напомним, президент России Владимир Путин упрекнул главу «Зенита» Сергея Фурсенко в том, что в последнем матче петербургского клуба в Лиге Европы против «Реал Сосьедада» на поле вышли 8 легионеров и всего три российских футболиста.