Назван топ-5 самых доступных авто с беспилотными функциями

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Москва, 26 октября. Эксперты составили топ самых доступных автомобилей с элементами автопилота. Лидером рейтинга стала модель Toyota Corolla 2017 годы выпуска. Ее базовая стоимость — 20 тысяч долларов.

Под автономными функциями подразумеваются системы экстренного торможения, активного круиз-контроля, распознавания пешеходов и другое.

Сейчас на американском рынке существует 14 автомобилей, соответствующих данным критериям.

На второе место попала Honda Civic, стоимость которой составляет 21,4 тысячи долларов. На третье поставили корейскую Kia Forte за 21,6 тысяч долларов. На четвертом и пятом местах оказались Toyota Prius, Nissan Sentra, Honda Accord.

В «десятку» самых доступных авто с беспилотными функциями также попали Subaru Legacy, Mazda CX-3, Toyota RAV4, передает «Инфореактор».