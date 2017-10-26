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Назван топ-5 самых доступных авто с беспилотными функциями
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    Назван топ-5 самых доступных авто с беспилотными функциями

    12:02  26 Октября 2017  /обновлено: 12:05  26 Октября 2017
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    Назван топ-5 самых доступных авто с беспилотными функциями

    Москва, 26 октября. Эксперты составили топ самых доступных автомобилей с элементами автопилота. Лидером рейтинга стала модель Toyota Corolla 2017 годы выпуска. Ее базовая стоимость — 20 тысяч долларов.

    Под автономными функциями подразумеваются системы экстренного торможения, активного круиз-контроля, распознавания пешеходов и другое.

    Сейчас на американском рынке существует 14 автомобилей, соответствующих данным критериям.

    Назван топ-5 самых доступных авто с беспилотными функциями

    На второе место попала Honda Civic, стоимость которой составляет 21,4 тысячи долларов. На третье поставили корейскую Kia Forte за 21,6 тысяч долларов. На четвертом и пятом местах оказались Toyota Prius, Nissan Sentra, Honda Accord.

    В «десятку» самых доступных авто с беспилотными функциями также попали  Subaru Legacy, Mazda CX-3, Toyota RAV4, передает «Инфореактор».

    Автор: Дима Оленин
    #toyota #авто #honda
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