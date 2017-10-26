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Украина
Соратник Яроша пригрозил «вернуть» Крым обстрелом украинскими ракетами
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    Соратник Яроша пригрозил «вернуть» Крым обстрелом украинскими ракетами

    13:40  26 Октября 2017
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    ярош

    Киев, 26 октября. Командир 5-го батальона Украинской добровольческой армии, которая была сформирована на базе «Правого сектора»1 Дмитрия Яроша (экстремистская организация запрещена в России по решению Верховного суда) Владислав Литвин заявил, что киевские власти начнут «возвращать Крым» с ракетных ударов по российскому полуострову.

    Литвин заявил, что на полуострове нет смысла применять пехоту, но «ракетного вооружения должно хватить для ликвидации какой-либо военной базы», пишет издание «Апостроф».

    ярош

    «По Крыму нет смысла напрямую применять пехотные подразделения. Если мы реально захотим уничтожить какую-то военную базу, то для этого украинского ракетного вооружения, новых технологий или производства каких-то новых вещей теоретически должно хватить», — заявил боевик. 

    Весной этого года украинский глава Петр Порошенко присутствовал на испытаниях новейшей украинской ракеты, которые проходили под Одессой. Украинские инженеры назвали ракету «Ольхой».

    ярош

    Напомним, Крым вернулся в состав РФ по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором более 96% проголосовавших крымчан выступили за воссоединение с Россией. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #киев #украина #правый сектор #крым #ракеты #ярош #полуостров
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