Соратник Яроша пригрозил «вернуть» Крым обстрелом украинскими ракетами

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Киев, 26 октября. Командир 5-го батальона Украинской добровольческой армии, которая была сформирована на базе «Правого сектора»1 Дмитрия Яроша (экстремистская организация запрещена в России по решению Верховного суда) Владислав Литвин заявил, что киевские власти начнут «возвращать Крым» с ракетных ударов по российскому полуострову.

Литвин заявил, что на полуострове нет смысла применять пехоту, но «ракетного вооружения должно хватить для ликвидации какой-либо военной базы», пишет издание «Апостроф».

«По Крыму нет смысла напрямую применять пехотные подразделения. Если мы реально захотим уничтожить какую-то военную базу, то для этого украинского ракетного вооружения, новых технологий или производства каких-то новых вещей теоретически должно хватить», — заявил боевик.

Весной этого года украинский глава Петр Порошенко присутствовал на испытаниях новейшей украинской ракеты, которые проходили под Одессой. Украинские инженеры назвали ракету «Ольхой».

Напомним, Крым вернулся в состав РФ по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором более 96% проголосовавших крымчан выступили за воссоединение с Россией.

1 Организация запрещена на территории РФ.