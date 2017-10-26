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Ракка: Дамаск выступил против создания в городе самостоятельной администрации
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    Ракка: Дамаск выступил против создания в городе самостоятельной администрации

    11:41  26 Октября 2017
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    Ракка: Дамаск выступил против создания в городе самостоятельной администрации

    Ракка, 26 октября. Сирийские власти выступили против создания в населенном пункте Ракка самостоятельной администрации.

    Генеральный прокурор Ракки Халиль Обейдан заявил, что Дамаск не признает создания администраций под эгидой оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) и международной коалиции во главе с США. Прокурор подчеркнул, что законные власти должны вернуться в Ракку только под флагом Сирийской арабской республики, в противном случае это угрожает целостности страны.

    Исполняющий обязанности губернатора провинции Ракка Абдель Халед аль-Хаммуд отметил, что до восстановления суверенитета Сирии над Раккой все госучреждения центральных властей будут временно функционировать в районах, подконтрольных правительственным войскам.

    Ракка: Дамаск выступил против создания в городе самостоятельной администрации

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #дамаск #ракка
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