Ракка: Дамаск выступил против создания в городе самостоятельной администрации

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Ракка, 26 октября. Сирийские власти выступили против создания в населенном пункте Ракка самостоятельной администрации.

Генеральный прокурор Ракки Халиль Обейдан заявил, что Дамаск не признает создания администраций под эгидой оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) и международной коалиции во главе с США. Прокурор подчеркнул, что законные власти должны вернуться в Ракку только под флагом Сирийской арабской республики, в противном случае это угрожает целостности страны.

Исполняющий обязанности губернатора провинции Ракка Абдель Халед аль-Хаммуд отметил, что до восстановления суверенитета Сирии над Раккой все госучреждения центральных властей будут временно функционировать в районах, подконтрольных правительственным войскам.