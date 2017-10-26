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Военные эксперты отметили превосходство российского оружия над американским
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    Военные эксперты отметили превосходство российского оружия над американским

    11:24  26 Октября 2017
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    Военные эксперты отметили превосходство российского оружия над американским

    Москва, 26 октября. Доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал передачу российского вооружения военнослужащим Филиппин.

    Эксперт подчеркнул, что поставка российского вооружения Филиппинам выгодна обеим странам  с экономической точки зрения, оружие РФ в несколько раз дешевле американского и, зачастую, превосходит его по качеству и боевым характеристикам.

    Президент Академии геополитических проблем Сивков отметил, что на мировом рынке оружия происходит замещение американского влияния другими государствами, прежде всего — Россией. Закупая наше оружие, Манила подтверждает, что Вашингтон теряет свои позиции. Кроме того, президент Родриго Дутерте достаточно оппозиционно настроен к американскому правительству, пишет RT.

    Ранее сообщалось, что Россия передала филиппинской стороне партию стрелкового вооружения, боеприпасов и армейских грузовиков.

    Военные эксперты отметили превосходство российского оружия над американским

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #филиппины #оружие
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