Военные эксперты отметили превосходство российского оружия над американским

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Москва, 26 октября. Доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал передачу российского вооружения военнослужащим Филиппин.

Эксперт подчеркнул, что поставка российского вооружения Филиппинам выгодна обеим странам с экономической точки зрения, оружие РФ в несколько раз дешевле американского и, зачастую, превосходит его по качеству и боевым характеристикам.

Президент Академии геополитических проблем Сивков отметил, что на мировом рынке оружия происходит замещение американского влияния другими государствами, прежде всего — Россией. Закупая наше оружие, Манила подтверждает, что Вашингтон теряет свои позиции. Кроме того, президент Родриго Дутерте достаточно оппозиционно настроен к американскому правительству, пишет RT.

Ранее сообщалось, что Россия передала филиппинской стороне партию стрелкового вооружения, боеприпасов и армейских грузовиков.