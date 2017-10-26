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Звезда сериала о приключениях Геракла обвинил в домогательствах великого кутюрье
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    Звезда сериала о приключениях Геракла обвинил в домогательствах великого кутюрье

    11:35  26 Октября 2017
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    Звезда сериала о приключениях Геракла обвинил в домогательствах великого кутюрье

    Лос-Анджелес, 26 октября. Американский актер Кевин Сорбо заявил, что когда-то к нему приставал сам Джанни Версаче.

    По словам исполнителя главной роли в сериале «Удивительные странствия Геракла», в начале 80-х знаменитый модельер предложил ему работу.

    «Я его заинтересовал из-за своего высокого роста (191 см).  Я подходил для его показа мод, в котором в основном участвовали долговязые манекенщицы», — вспоминает Сорбо.

    Кроме того, Версаче предложил ему заняться раскруткой собственного бренда.

    В ходе одной из встреч модельер положил руку на ногу молодого и красивого актера. На что Сорбо заявил, что предпочитает женщин. Версаче в ответ отметил, что ему нравится такая мужественность. Сам Сорбо, по его словам, создан для того, чтобы любить всех людей, не различая полов.

    В результате Кевин Сорбо в рекламе сниматься отказался. Однако с Версаче они в итоге остались друзьями. Модельер приглашал его для участия в различных показах моды, передает «Ридус».

    Автор: Дима Оленин
    #домогательства #кевин сорбо
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