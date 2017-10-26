Поклонская записала видеообращение к генпрокурору после премьеры «Матильдв»

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Москва, 26 октября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская после премьеры фильма «Матильда» записала видеобращение, в котором высказал претензии генеральному прокурору России Юрию Чайке.

По словам депутата, прокуратура «не слышит» людей, которые «заступаются за историческую правду, за веру и за государя Николая II», передает «Ридус».

«Жаль, что для некоторых руководителей серьезных ведомств отстаивать интересы своей семьи, успешных детей, важнее, чем стоять за честь страны», — заявила депутат.

Поклонская раскритиковала генпрокурора России Юрия Чайку, возмутившись его обращением «девушка-политик».

«Раньше, честно говоря, я думала: просто не докладывают генеральному прокурору. Не в курсе он аргументов людей. Но, как оказалось, очень даже в курсе всего. Хотя и говорит, что не следит за девушкой-политиком. Ну, во-первых, я думала, что обращалась к старшему по званию и опытному политику, но услышала в ответ: «Девушка-политик». Во-вторых, следить за мной и не надо, Юрий Яковлевич. Просто бы объективно проверить факты, о которых я говорю», — заявила народный избранник.

Напомним, в своем видеообращении Наталья Поклонская сравнила зрителей «Матильды» с «нашкодившими школьниками». Наталья Поклонская отметила, что премьера «Матильды» будто специально приурочена к православному празднику в честь Иверской иконы Божией Матери – защитницы России.