«Нафтогаз» подсчитал потери Украины от ввода первой нитки «Турецкого потока»

В Избранное

Киев, 26 октября. Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода «Турецкого потока» лишит Украину ежегодных доходов в размере 0,5 млрд долларов, заявил глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев на конференции по энергетическим вопросам «Нефть и газ-2017».

Украинская сторона может понести убытки от введения в эксплуатацию «Турецкого потока». Такое мнение выразил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Всем очевидно, что первая нитка «Турецкого потока» станет реальностью в течение года. Будет ли вторая нитка — это интересный вопрос. Каждая нитка отъедает от нашего ВВП большую сумму денег», — сказал руководитель украинского энергетика, его слова приводят местные СМИ.

По подсчетам Коболева, речь идет о $0,5 млрд. Напомним, что 7 мая российская компания «Газпром» начала реализацию проекта строительства морского участка «Турецкого потока» у берегов Черного моря. Энергонитка будет идти через море до европейской части Турецкой Республики, а далее к границе с Грецией.

Первый трубопровод будет обеспечивать турецкий рынок, второй – нужды Европы. Рассматривается возможность прокладки четырех ниток газопровода.