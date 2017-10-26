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Народ, Ксения, не быдло: Поклонская раскритиковала избирательную кампанию Собчак
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    Народ, Ксения, не быдло: Поклонская раскритиковала избирательную кампанию Собчак

    11:16  26 Октября 2017
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    Народ, Ксения, не быдло: Поклонская раскритиковала избирательную кампанию Собчак

    Москва, 26 октября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на публичные комментарии Ксении Собчак, которая накануне в очередной раз прокомментировала принадлежность Крыма.

    На своей странице в социальной сети Facebook Поклонская заявила, что Собчак пытается втянуть ее в «публичную полемику», поскольку перед выборами ей необходимо как можно громче «заявить о себе».

    «Для Вас, как обычно, порция грязи, гнева, раздражения на свою страну», — опубликовала депутат, отметив, что, видимо, на этом Собчак и строит свою избирательную кампанию.

    «Авансом скажу до самого марта следующего года: народ, Ксения, не «генетическое отребье», не «быдло», как Вы «ласково» любите его называть», — добавила Поклонская.

    По ее словам, люди, которые являют собой Россию, это люди, готовые отдать свою жизнь за Родину. Рефередум в Крыму стал ярким примером патриотизма в стране, считает Поклонская.

    Народ, Ксения, не быдло: Поклонская раскритиковала избирательную кампанию Собчак

    Ранее Собчак заявила, что референдум в Крыму не приняла практически ни одна мировая держава. Кроме того, кандидат в президенты напомнила о конституции, подписанной нашей страной.

    Автор: Дима Оленин
    #поклонская #крым #собчак
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