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Сирия: боевики ССА создают новый альянс «Львы Голан» в Эль-Кунейтре
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    Сирия: боевики ССА создают новый альянс «Львы Голан» в Эль-Кунейтре

    11:07  26 Октября 2017
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    Сирия: боевики ССА создают новый альянс «Львы Голан» в Эль-Кунейтре

    Кунейтра, 26 октября. Боевики «Свободной сирийской армии» намерены создать новую антиправительственную группировку в районе Голанских высот.

    Медиа-крыло оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» сообщило о создании нового объединения группировок ССА, которое будет носить название «Львы Голан». Формирование намерено действовать против правительственных сил Сирии в южной провинции Эль-Кунейтра в районе спорных Голанских высот. Численный состав формирования пока не известен.

    Ранее сообщалось, что ряд подразделений «Свободной сирийской армии» заявил о своем слиянии в северной части провинции Алеппо, создании «Военного совета Джераблуса» и новой «Национальной армии». На переговорах в Джераблусе присутствовали местные оппозиционеры и представители командования армии Турции.

    Сирия: боевики ССА создают новый альянс «Львы Голан» в Эль-Кунейтре

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #саа #эль-кунейтра #львы голан
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