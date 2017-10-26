«Теперь Кадыров узнает, кто такой Мосийчук»: версию Киева о покушении опровергли в Сети

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Киев, 26 октября. Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил, что взрыв в Киеве, в результате которого получил ранения украинский депутат-националист Игорь Мосийчук, имеет «российский след». Советник Авакова обвинил в теракте «российские спецслужбы» и лично главу Чечни Рамзана Кадырова.

Пользователи социальных сетей отнеслись к заявлению Варченко с недоверием и насмешками, напомнив ему, что у Мосийчука было немало врагов и внутри Украины.

«Теперь Кадыров узнает, что существует такой Мосийчук», — смеются в соцсетях.

Теперь Кадыров узнает,что существует такой Мосийчук — lewante (@lewanteGulga) October 26, 2017

Большинство прокомментировавших измышления советника Авакова уверены, что будь то Кадыров, он бы «довел дело до логического конца».

«Если бы это был Путин или Кадыров, то Мосийчук был бы мёртв, — уверены многие пользователи соцсетей. — Это пиар».

Если бы это был Путин или Кадыров то Мосийчук был бы мёртв Это пиар он теперь херой https://t.co/tKN2YzBvWZ — AAAAA (@Ahatoliy1) October 26, 2017

Пишут и более развернутые комментарии, напоминая, что у депутата-националиста было немало врагов и внутри Украины.

«Задача, — пишет пользователь Facebook. — Дано: 1) Мосийчук возглавлял погром суда с целью освобождения Кохановского; 2) Кохановский намедни подстрелил конкурирующего побратима и неоднократно призывал к силовому захвату власти на Украине. Спрашивается: Кто виноват в том, что подорвали Мосийчука? Варианты ответов: а) Кадыров; б) российские спецслужбы.

Напомним, жертвами теракта в Киеве стали два человека, но не сам Игорь Мосийчук.