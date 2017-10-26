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Новости Сирии
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ освободила город Каретта в провинции Хомс — Захарова
#Соцсети
«Теперь Кадыров узнает, кто такой Мосийчук»: версию Киева о покушении опровергли в Сети
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    «Теперь Кадыров узнает, кто такой Мосийчук»: версию Киева о покушении опровергли в Сети

    11:28  26 Октября 2017
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    Советника Авакова, который заподозрил Кадырова в покушении на Мосийчука, высмеяли в Сети

    Киев, 26 октября. Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил, что взрыв в Киеве, в результате которого получил ранения украинский депутат-националист Игорь Мосийчук, имеет «российский след». Советник Авакова обвинил в теракте «российские спецслужбы» и лично главу Чечни Рамзана Кадырова.

    Пользователи социальных сетей отнеслись к заявлению Варченко с недоверием и насмешками, напомнив ему, что у Мосийчука было немало врагов и внутри Украины.

    «Теперь Кадыров узнает, что существует такой Мосийчук», — смеются в соцсетях.

    Большинство прокомментировавших измышления советника Авакова уверены, что будь то Кадыров, он бы «довел дело до логического конца».

    Советника Авакова, который заподозрил Кадырова в покушении на Мосийчука, высмеяли в Сети

    «Если бы это был Путин или Кадыров, то Мосийчук был бы мёртв, — уверены многие пользователи соцсетей. — Это пиар».

    Пишут и более развернутые комментарии, напоминая, что у депутата-националиста было немало врагов и внутри Украины.

    «Задача, — пишет пользователь Facebook. — Дано: 1) Мосийчук возглавлял погром суда с целью освобождения Кохановского; 2) Кохановский намедни подстрелил конкурирующего побратима и неоднократно призывал к силовому захвату власти на Украине. Спрашивается: Кто виноват в том, что подорвали Мосийчука? Варианты ответов: а) Кадыров; б) российские спецслужбы.

    Напомним, жертвами теракта в Киеве стали два человека, но не сам Игорь Мосийчук.

    Автор: Валентин Меликов
    #мосийчук
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